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See also Yi Gang: Monetary policy should be adapted to the new stage of development, adhere to a stable word