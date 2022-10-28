ԭ⣺ǰPCEáŽԤ ѷƼɱ׳
1028Ѷ5 YesCatalogue
ΪƼ˾ӰӢضCEOڷʦochϱʾºѿκκϢ֣ͨ͡ŷ ԴΣڿȣЩζǽžһꡣ
۲棬ǰ¶9ºPCEָͬ5.1%պԤֵ5.2%ǰֵΪ4.9%ͬʱļɱָʼ1.2%Ԥڡ
DBEA:
ŷкдшбܹʾܵǳϽϢ75㣬ĿǰгĹע12¼ϢǷЭŻ
Mr
ʱ2040ָָ֣ʮºЛ0.18%500ָָ0.35%˹100ָָ0.78%
һ顣б500ָյ0.61%3807.30㣻˹ָ1.63%10792.67㣻˹ָ0.61%32033.28㡣
ӵ³ŵɺλϼϢŷ̬
Investing
˾Ϣ
˹չ 2Ԫ߹Ŷӡ
ʱ䣬˹˳440Ԫч罻ýƽ̨صĽʽɣ̿ϯִйParag AgrawalϯNed Segal֡밲ȫVijaya GaddeͷܹSean EdgettȸֹܡýͳƣAgrawalSegalGaddeͷĹƱȨʲܴﵽ2
ŦHǰؽڽɿǰS
ý屨 ̱˿ܽCEOһְȡûýԴˣǰͳջӦƣһ˺űָͻᵼ뷢罻ƽ̨Truth Socialϵӡ
ƻҵԤ iPhoneiPadӪվԤڡ
ѵͷƻ˾̺¼ӪΪ901.46Ԫͬ8.1%гԤڵ889Ԫ79һļ¼Ϊ207.1ԪëΪ42.3%ͬ¼¼
ϸҵ棬iPhone6Ϊ426Ԫͬ9.7%ڷʦڵ430ԪiPadӪΪ71.7ԪԤڵ79.4Ԫͬ½13.06%MacϪΪ115.1ԪЖԤڵ93.6Ԫͬȴ25.39% ۲۲ƱΪ㡣ΪƱΨҴ桱ĳƼƻǰ0.35%
ѷ ǰ10%
̺Ƽͷѷгʧĵ1271Ԫͬ15%гԤڵ1276.4ԪӪ25ԪгԤڵ31.1Ԫ˾ԤļȾў14001480Ԫ֮䣬гԤڵ1555.2ԪļȾӪ040ԪгԤڵ46.6ԪܴӰ죬ѷ13.69%
˹λ˽
Tesla Bot
Ӣзµȫҵָ ¶ڽƻ
ӢZӪΪ153.38Ԫȥͬڵ191.92Ԫ½20%Ϊ10.19Ԫȥͬڵ68.23Ԫ½85%ӪպݾԤڡ˾ͬʱ2025ǰ100ԪĽƻ壬Ӣzǰ6.78%
ɭڡѩҵɳХԤڡ
ǰɭڹȲƱӪ1120ԪѷԤڣﵽ197ԪԽ160ԪгԤڡ˾ͬʱļÿɹϢ391֣ǰ40ĹϢ
ѩӪ666.4Ԫ112.31ԪгԤڡҹ˾ǰǷ2%
ʱֵùע¼ʱ䣩
1028
20:30 9ºPCEָ
22:00 10Ъѧָָ10һͨԤ
1029
03:30 CFTC