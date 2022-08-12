չͰȫһ֮֮˫֡
ϰƽǿ”й˵ķκʱҪζЛУҪвй””ДķЛ”
727
ԸϾĹʻͼصĹڸĸչȶϰƽͬ־Ϊĵĵǿ쵼£ͳչͰȫӮ˶ȡⳡӲ̣ԴԴȼЧΪȶôṩʵ֧ţΪЧӦԹս
The
֮ףΪ̾ûƴû
СĶ1500ʡӴׯ̾“еףȴλΑͷ’С’ȻСзХɣ”
ʷ¸ߡͳƾʾȫܲ14739֣143.4֣1.0%
——Ϊķմ
Ѵ꺱ũʼ۸λУʳгսֶգһǿũų̃Գǿʵƽʳũ and
–
——֮ʷ¸ߡ
ӭѶӲ˵ȡ
“СѴ350Ķш45ǲс”ӱʡɰصͥũᾰп
ũС˱ŹҴ˱ȫ3.98Ķ138ĶĶ370.42.3߳Ԥڣȥ
ץܸЧгƼô
“ӷൽνڹཬʩʡˮ‘һ’ýȻԣĶǴﵽ1200ֵˣ”ɽʡƽϴ۸п
ֶгƼ֡ũҵũ岿ۼɳ62.4˴ν뻧³һָ֣ן1.1Ķתֿ졢㸲ǣȫۼʵʩ7.5ĶΣСrȻ0.2%£ȥꡣЧа֣Сσȿۑ꣬ʧʻ2%ڡ
ȫĩīɫ㡣
“ʵÿ1.5Ԫϡ”ʡ״ũΰԺ
“СԺꡣ” ũҵũ岿ֲҵ˾˾ĲCatalog ȫרСﵽ38.5%1.2ٷֵ㡣
ƽũҵṹԸĸӿɫչĿǰҹʺũҩʹ5긺
“ʳˣȫ꾭þеˡсʳȫΪۡԤڡṩ֧ţΪЧӦΟս˳”ũҵũ岿йظ˱ʾ
D80%ϣ
Ѱգҹҳ̽ѹѲԳɹ߲ղԭ17.58֡Ȼ1589ס
–
ԴȫǹϵҾᷢչȫԡս⡣ԴҵԴȫλӦӰԴг仯ǿԴϵ壬ԴӦ尲ȫȶЧ֧˾ᷢչ
ʾϰ꣬ģϹҵԭú21.9ڶ֣ͬ11%ģϹҵԭͲ1ڶ֣Ȼ1096s6µףȫͳ糧ú泬1.7ڶ֣ͬ51.7%
2014
ҹԴȫȲͬʱԴѽṹŻ̼תͲӿ
ĺč׳ԭȫˮ⻥в——ýвɵཽ衣”ͨӿˮвʵˮ⻥ƽֹв繦ʵЖͲԡ”Ͷý˾³ܡ
һشԴĿȡûչ̲ˮվǧ任Ͷ룬ҵͶ˵ڹ̿裬һɳĮڡĮΪصĴͷؿϰˮ塢˵塢̫ܷԴ糬1.2ǧʱͬ12.8%
ú̿øɫڹԴŽ̩ 張費 4̨ȼúȶתȫӭġ̩ 絵貴ֽܾܣ “Liang ɫ̼תͣһɽԼ 11ֱú” ǰȫŷú鳬10ǧ䣣Ⱦŷ½ųɡ
͵ϵͳӿ칹ҹ̨ף300 伹ѹʾ̲̿㽭ظѹ̽…ǰȫˮٵվۼװģﵽ4000ǧ䣣ʹۼװ400ǧ䣣33ֱظѹ · “Line” ģ 2.9
ǿǻʶֵ˼άȷսԲӦ֡»¾
“ĴҪХѵʱŸ’˫ѭ’ƽʱ’˫ѭ’вȶɿľò֡һҪе˼άΣ”
“ȫǿǻʶֵ˼άᶨ־ǿ죬ȷсБӦ֡”¾֣ǿҵчأҪЛá”
…………
ʮ˴ϰƽǶҪרǿҪǿǻʶս
ǰҹлһЩͻìܺ⣬ʳԴ“”ȫʵҪסҪסչҪȫҪ̾ûش
ʳ1.3ڽϣǷчҪԤĿ֮һ“й֣ʳãеȫʳĿꡣ”ũҵũ岿ظ˱ʾ
——ѹףȫј
ȫʳͷرҡɣѹץũҵũ岿ũʦչ滮˾˾˾ Catalog ½ͣũҵũ岿ָץʵץץũҵּ֣ȡúõճɣȷȫʳ1.3ڽϡ
——”ⵣ”tüֺ
“ѡƷ֣Ũѱ䷽ʩʣȱʲôʲô”ʡТа½Դϳ˵
óԷ⣬·ڿƼ꣬ũҵũ岿ƽԴũҵؼأũװзӦˮƽƹʾũҵ¼
——“”ʵʳܸ
“Xiũ”ÿĶɱʡ100 顣” ʡϪФȪ˵
ʳӡΪʳȫΣҹϸʵرƶȣȷ18Ķʵ飬ȫۼƽ10ĶԱա䲲Ȳĸ䱱ũʳ1ڽϡ
°ДЧϹДȫ
–
ķļĞҵڡ̰塢ԪϡǿԭǿĝȶӦͷчܿʵú̿ӦȫσAӦȶɿ
ДсȫͨӴڿȡ̽ǿĐʺ;벢ǿӦ2022ġָҪǿӦȫġﵽ44.1ڶֱúƣԭͲ2ڶƣȻ2140ҡവﵽ26ǧҡ
The
Ӵȹ滮Դϵ꣬ҵ翪8ظѹ̣ƶɳĮڡĮΪصĴͷؽ Clothing ϷͶʵĿټԴͳ̺ͳˮĿϡ
ЭсХҪсȫ֣ХҪсЗᶨΛ¡ϰƽͬ־Ϊĵĵǿ쵼£ֵͷܻȫλсȫ֣һΪȶμʵǿȺڵĻøСҸСȫС
ԭ:ǿʳȫ ДДӦֵͷ ᶨЛ£: