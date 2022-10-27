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See also  Xiaopeng Motors: Due to the sharp rise in battery prices in the Ningde era, it will gradually replace the supply of AVIC lithium batteries jqknews

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