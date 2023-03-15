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See also  The official response to the problem of Wi-Fi failure in the Xiaomi Mi 11 series: Support replacement of a new machine with a half-year extended warranty-Communication Technology-Wi-Fi

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