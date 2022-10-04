ԭ⣺ɿָ̣ǽ400 Ƽ˹3%
Dڽ:
ڽ104ϢͶ幹עڼľ庺ԱͬʱѺעнòҽĲԤʽ3¼һǿƱּ圿ָǽ400㣬ָǳ200㣬ǿƼɣɡɶ˹俿Լ3ʿŴ4.24عǳ4Rivianǳ8
ֹren˹ָ396.82㣬Ƿ1.3529887.71㣬˹ָ233.07㣬Ƿ2.1511048.50㣬500ָ60.54㣬Ƿ1.653738.97㡣
ϢԤ־ὦ’
һַҴѺעήϢʦȴָʧISMҵۡƣŴгыʿŴĴڶתĿԡ10ڹצʽ״µ26㣬дǹȥ10ĵڶΡ
֣ͨȻߣĹû
ķ˹ʾͨȻ֣Ĺûɣʹͨͽ£ǱѹȻܴ2023ףʧҵʿܻ4.5GDPܽӽƽԤͨʿܽ3
̸ʢ֮šµ500ָĿ
źͻµ500ָ2022ĿͶж飬ȫлϢͨ͵ľٴʩѹСһ500ָĿµΛ103850㣬;Żҵ 켯ЭûָĿµ44000㡣
£ΪֽĿǰǺʵ
ȫԳˮʼ˴£Ray DalioıֽĿΪֽڼʷǰĴģɴ̼һֱֽĹ۵
еʺʲծ£ֽԵġȲǷǳҲǷǳĽס仰˵lĶʴǺʵġ
ʢŷ+Ǻģʯ͵Ĺ5õǿ
ʢʾͼ۴ӽڸλµŷ+ڿǼ֧ͼ۵Ŀǹ۵㡣ʢ˵ԭгĿǰŵг֮һͼ۴ 6 · 嵵ķֵµ40ԼҳŻòԺľԭӦȱԣǺġren 12ºؿԷΪ922״Σ1.5
ƻ˾sulfanĦģʾҵ봴ʷ
ʱһ103գͶĦʿʦErik WoodringڱдƻApp Storeôձг»ַƽ̨Sensor Towerʾ9£App StoreӪսȥͬ½5ǴĦ2015ݸݽģͬȵ
˹µ֮ ľͷُȳֳ
˹ȽԤڣƱĸľͷֳ˹ýʾľͷķͶµĻArk Innovation ETFArk Next Generation Internet ETFһ132213˹ƱֵעǣҲ6Ѯ״˹Ʊ
ʿŴܱƲ²ѱɾ
ϤABCҵDavid TaylorɾƷ㷺ע罻ýġüǰĳƣ ҿɿϢһͶбƲֺý²⣬һʿŴ⣬PEGS3 Partnersȥһ ܸеĿͷ2540ɣ51аеͨͼеƾ֤ADR
PoshmarkͷNaverչ
ͷNaver12Ԫÿ17.90Ԫֽչֽƽ̨Poshmark֮ƣԤƽ2023һɡ
RivianάȫĿ겻
綯Rivian Automotiveͽڡ930յ£ù˾7363R1TƤR1S SUV6584ù˾˽2.5ĿꡣǰȣRivianΪ14317ζlļ1haĿꡣ