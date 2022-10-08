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See also  Rongbai Technology has been rated as Buy by Western Securities, and it has recently received 6 securities research reports. The target average price increases by 56.08%_Oriental Fortune Network

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