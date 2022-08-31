糵Ϣ828veD:ϣʱdº̹˹˾½čĺĿȻȫԡ
ʱNP20̬
ʱϯѧʾʹNP20ĶѾĳͻ֤ͨƻС
NPҲΪɢɢǵذһصʧأصʧصͳƣһذһоʧأоܻűһɢΡ
ʾͰȫǶȶԣɢҪļчἰʱеĿͻУ86ЖƷɢҪ
ʱɢΪĴһΪɢڶrunΪƣĴǹϽά
ƣµNP20˸ѹ comprehensive size
ķֹɢ֮⣬ڵػѧ棬ʱ2023꽫Ƴ̬صо
ָ̬ɴɣӼкǿõϵͳȻдŸָ̬ʡµĳ̬̬ɫ˹̹̬Žе̬̬ȣҲ̬
רұʾ̬صĺľʵֳ̬̬ȶԸԽ˵ǵظȶЧʸʵ̬صҪǻŵѧʯīϩ
дºTPP 20 ﮵
dºܲl˴ӰȫɱͿɳчȲκδч⣬ͬʱдºķ﮵ء﮵ԣĿǰڴ׳ͽпɿʵ飬ƻ2024ǰСл¶﮵ܶȴ180 WhkgΪ700Դﵽ2500εѭʹ
ڰ ȫϣдºTPPƱ20ļ2020ƳTPP10ļϣʵ˵ ذ
lƣȻҵҲƳƲİȫʵʱȫГб˵ʵͷ飬ҲãģĹĲãZΪӵʵʹù
дºTPP20ĿģʵΪǿϵͳȫ³ԡ
ڵʧйѹʱԨCһǸ£ڶǵ壬ѸɸӵĶ·
TPP20ȵУойѹķŸ 嵶ȷ ᶡ Z ڵص࣬һϣѹͲֱӶǿɳɾԵƻµʵĳǿĶ ͬʱ˶йѹռ䣬֤廻ǿ
л˵дºȥ8һϵеⲻͣڹغơư˽һͻƣǵвãܶҲãһĽ700ĳ﮿ԭеԪƷԪƷĹؽԪΪ㣬ûûܣͬʱλʱ½15Ԫλʱ﮵½ࡣ
ڴ˻ϣдºʽ˸﮵ؼҪ丸ص㡣
һǸõİȫԣTPP20һȫҵȵļ֤ϵͳȫ³ԡڶ˹ؽԼ﮵ûͬ»ø͵Ĺɱذ նȼ7ؼ϶ ң˿ĸʡġϵذ Catalog ɳȵıͻ80ϵɡɲﵣ700άς
END 2022829
ԭı: ʱVSдºͷчƴ