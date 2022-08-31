Home Business ʱVSдºͷчƴ – OFweek﮵
Business

ʱVSдºͷчƴ – OFweek﮵

by admin
ʱVSдºͷчƴ – OFweek﮵

糵Ϣ828veD:ϣʱdº̹˹˾½čĺĿȻȫԡ

ʱNP20̬

ʱϯѧ⿭ʾʹNP20ĶѾĳͻ֤ͨƻС

NPҲΪɢɢǵذһصʧأصʧص⿭ͳƣһذһоʧأоܻűһɢΡ

⿭ʾͰȫǶȶԣɢҪļчἰʱеĿͻУ86ЖƷɢҪ

ʱɢΪĴһΪɢڶrunΪƣĴǹϽά

⿭ƣµNP20˸ѹ comprehensive size

ķֹɢ֮⣬ڵػѧ棬ʱ2023꽫Ƴ̬صо

ָ̬ɴɣӼкǿ໥õϵͳȻдŸָ̬ʡµĳ̬̬ɫ˹̹̬Žе̬̬ȣҲ̬

רұʾ̬صĺľʵֳ̬̬ȶԸԽ˵ǵظȶ󣬴Чʸʵ̬صҪǻŵѧʯīϩ

дºTPP 20 ͸

dºܲl˴ӰȫɱͿɳчȲκδч⣬ͬʱдºķء﮵ԣĿǰڴ׳ͽпɿʵ飬ƻ2024ǰСл͸¶﮵ܶȴ180 WhkgΪ700Դﵽ2500εѭʹ

ڰ ȫϣдºTPPƱ20ļ2020ƳTPP10ļϣʵ˵ ذ

lƣȻҵҲ׷ƳƲİȫʵʱȫГб˵ʵͷ飬ҲãģĹĲãZΪӵʵʹù

дºTPP20ĿģʵΪǿϵͳȫ³ԡ

ڵʧйѹʱԨCһǸ£ڶǵ壬ѸɸӵĶ·

TPP20ȵУойѹķŸ 嵶ȷ ᶡ Z ڵص࣬һϣѹͲֱӶǿɳɾԵƻ͸µʵĳǿĶ ͬʱ˶йѹռ䣬֤廻ǿ

л˵дºȥ8һϵеⲻͣڹغ͸ơư˽һͻƣǵвãܶҲãһĽ700ĳ﮿ԭеԪƷԪƷĹؽԪΪ㣬ûûܣͬʱλʱ½15Ԫλʱ﮵½ࡣ

ڴ˻ϣдºʽ˸﮵ؼҪ丸ص㡣

һǸõİȫԣTPP20һȫҵ׷ȵļ֤ϵͳȫ³ԡڶ˹ؽԼ﮵ûͬ»ø͵Ĺɱذ նȼ7ؼ϶ ң˿ĸʡġϵذ Catalog ɳȵıͻ80ϵɡɲﵣ700άς

END 2022829

ԭı: ʱVSдºͷчƴ

See also  Resumption of work, production and speeding up, Shanghai Rural Commercial Bank has invested more than 3 billion yuan in cash in the city since its resumption

You may also like

Three departments issue notices to further improve coal-fired...

Japan: July industrial production beats estimates. The outlook...

123 meters!World’s longest wind turbine blade rolls off...

AC Milan: LeBron James among the new shareholders,...

Samsung Galaxy Z Fold4 is full of high-end...

UniCredit launches the new Express Step-Down Certificates with...

Apple Apple Watch Series 8 is expected to...

Btp auction: 5-year bond yield exceeds 3%, 8-year...

Consumption: Confesercenti, with inflation and expensive bills -2.1%...

Numbers say China丨The stabilization of small and medium-sized...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy