Home » ̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)39ԪSwire Pacific Holdings Inc.ȫѷйɱ_ƾƵ_֤ȯ֮
Business

̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)39ԪSwire Pacific Holdings Inc.ȫѷйɱ_ƾƵ_֤ȯ֮

by admin

ԭ⣺̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)39ԪSwire Pacific Holdings Inc.ȫѷйɱ

ͨƾAPPѶ̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)Ϲ2023628գSPHI Capital
Management Limited Liability Company(˾ȫʸ˾)JS&S (Beverages)
Inc.(Ӣ̫żŵȫʸ˾)˾(Ϊĵ)Ӣ̫ż(Ϊ򷽵ĵ)۹ɷݶɷչЭ飬۹ɷ൱Ŀ깫˾Swire
Pacific Holdings Inc.ȫѷйɱֽΪ 39 Ԫ(Լ 304 ڸԪ )(Ե)

ڽ(ɶ׼󷽿ʵ)󣬹˾ڴļ¼ʱǼڹ˾ɶĹ˾ɶɼɸܶļΪ 117 ڸԪرϢ(នĵѷйɷ㣬ÿɡA8.120 ԪÿɡB1.624ԪΓ൱Γ 50%Ԥօ)

ལལ ෽ĵˡĿ깫˾̫ſɿڽڻ֮ǰ̫ſɿڿĿ꼯ṩ֧ԮЭ顣Ŀ깫˾̫ſɿڿ֧ȹ(Ŀ꼯Ÿȵľ EBIT 6%)ΪĴۡ

.

2022 EBITDA 24.62 12.4 2023531 76 228 228

*

˾͸رϢɶɽÿĿɹ۲(нʵ)⽫µÿǱͶʻһӪʽнرϢ൱ڽԼ 50% Ԥڳ棬Ϲ˾ĹϢ棬Ϲ˾Ĺɶʱֽر

Ϊ˾ṩľ棬⽫ٹ˾ծ Ά meaning һǿ˾ʲծ OUTϵԡرϢ صج˾20221231 յıʱծ(Зծ) 18.0% 11.6%ֽϢ(ĳ) 6.0 7.3

˾ҵصһ£Ϊ˾ṩʽ֧ںҵֲоǿǱĳͶĿ

See also  When will the 20 million digital RMB gift packages be distributed in Shanghai and Suzhou and how to receive them? _ Oriental Fortune Network

You may also like

NYMEX crude oil price looks at $66.84 Provider...

EVG advises on 24-hour warning strike – Bahn...

Pirelli: possible return of Francesco Tanzi after farewell...

People – Madonna taken to hospital for ‘serious...

Tour operators are asking for solutions against the...

Aida, Mein Schiff or Hurtigruten – cruise fleets...

Resolution 21 of 06/21/2023 – Opinion for modification...

Visibilia, Santanchè “released” by the spokesperson: Nicoletta Santucci...

The year-on-year decline in the profits of industrial...

Putin’s “USSR” alliance is reducing Europe’s sanctions to...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy