̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)39ԪSwire Pacific Holdings Inc.ȫѷйɱ_ƾƵ_֤ȯ֮

9
ͨƾAPPѶ̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)Ϲ2023628գSPHI Capital
ԭ⣺̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)39ԪSwire Pacific Holdings Inc.ȫѷйɱ
ͨƾAPPѶ̫Źɷݹ˾A(00019)̫Źɷݹ˾B(00087)Ϲ2023628գSPHI Capital
Management Limited Liability Company(˾ȫʸ˾)JS&S (Beverages)
Inc.(Ӣ̫żŵȫʸ˾)˾(Ϊĵ)Ӣ̫ż(Ϊĵ)۹ɷݶɷչЭ飬۹ɷ൱Ŀ깫˾Swire
Pacific Holdings Inc.ȫѷйɱֽΪ 39 Ԫ(Լ 304 ڸԪ )(Ե)
ڽ(ɶʵ)˾ڴļ¼ʱǼڹ˾ɶĹ˾ɶɼɸܶļΪ 117 ڸԪرϢ(នĵѷйɷ㣬ÿɡA8.120 ԪÿɡB1.624ԪΓ൱Γ 50%Ԥօ)
ལལ ĵˡĿ깫˾̫ſɿڽڻ֮ǰ̫ſɿڿĿ꼯ṩ֧ԮЭ顣Ŀ깫˾̫ſɿڿ֧ȹ(Ŀ꼯Ÿȵľ EBIT 6%)ΪĴۡ
.
2022 EBITDA 24.62 12.4 2023531 76 228 228
*
˾رϢɶɽÿĿɹ۲(нʵ)⽫µÿǱͶʻһӪʽнرϢ൱ڽԼ 50% Ԥڳ棬Ϲ˾ĹϢ棬Ϲ˾Ĺɶʱֽر
Ϊ˾ṩľ棬⽫ٹ˾ծ Ά meaning һǿ˾ʲծ OUTϵԡرϢ صج˾20221231 յıʱծ(Зծ) 18.0% 11.6%ֽϢ(ĳ) 6.0 7.3
˾ҵصһ£Ϊ˾ṩʽ֧ںҵֲоǿǱĳͶĿ
See also When will the 20 million digital RMB gift packages be distributed in Shanghai and Suzhou and how to receive them? _ Oriental Fortune Network