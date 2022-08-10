–
Cut ڼҪȸڣҪͶɱѹӦɢĳԤڳֺѹҵй˾ҵҵӲ̫ùԭϼ۸ǣ:
ҵ۲ͻᷢйѵҵѳѹʱ2018꿪ʼйѵЬñ֯ƷгƿڣʱƷ̹رŵꡣ
ôǷ˵йװгѾͣ˥أ
ϸ۲ҵٮٮٮٮ 361ȵ˶ƷƷ ϰӯ֪˶Ʒ¶¶ɼй֡
ͬгй֧ӵûиı䣬ǶûмйгķчǱȻ¶¶ڲƱԣйһЩܵصӰ죬г۶Ȼʵλȥ3ʳɡйгĸɳĿá
ͬڣ ҳ࣬ ҵȱ ٵ ĳ 20163.34 ڼ1.26 ڼ լ լ 60%䲻 ѽȼͨ ת й ģ ģ2016858ԫȥ1562ԫ˽һ
֮ⲿˣˣ̽·ӣѹ˵Ķ̰岹㡢ʵҵӹϺӡ
·䵵ķŮ䮶ڽʵĸҪӣͳ佽ǣ常ȦһͨƷץѩ˶ȵĻԻѩΪƷƻĵɣѸ͡Щ İ֤̲гǱ ͡⣬亵ʹ㡢гä㣬ǣǿ仯ԣҵ˳Ӧ
·ҲβͨT㡢±ɹٸɿˬƷƯȾȴɫ̬ӡȲƷһӦҵƷӡ・ֻ벻ϵĹءάз֯еĵ𰸣ͻҵת͵ѵ㡢ͨҵĶµ㣬ôŻǱĴ̼ҵͻҵ Ķµ㣡
ʱ䣬֪ơצסгĴ¡ͻƣй֯גҵõӻͷ
See also Aonong Bio invested 600 million yuan to establish Aoxin Seed Industry to focus on pig breeding research and development_Stock Channel_Securities Star