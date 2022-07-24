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See also The stock exchanges today, November 23rd. EU price lists in decline. Biden releases reserves, oil down