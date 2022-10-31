Home Business Ͻǰȿƴ Gang ˾ʵֹĸ891.24Ԫ ͬ25% – й֤ȯţͶ嶽
Business

Ͻǰȿƴ Gang ˾ʵֹĸ891.24Ԫ ͬ25% – й֤ȯţͶ嶽

by admin
Ͻǰȿƴ Gang ˾ʵֹĸ891.24Ԫ ͬ25% – й֤ȯţͶ嶽

etcй֤ȯ֤

֤Ѷ һ飩20221031гкҵoʡt►ŵϽ⣬ƴ480й˾ͨйʽ¶2022ǰȾӪҵϢƴ幫˾-ҵ·чǰҵȲ̬ƣʵӪҵ롢ĸͬȽϴˡӲƼ˾ĻԣΪʱʵ徭øчхҧ

ҵȲ

2022ǰȣƴ Gang 27822.1433%ʵ ĸ ĸ891.24ԫͬ25%ʵ ۷ ǹĸ760.68ԫͬ26%ȳ̬ơуȣƴ 2772.81ԫͬ31%ʵ ĸ286.56ԫͬ15%ǹĸ ǹĸ ӫҵͬ ӫҵͬ ӫҵͬ ӫҵͬ ӫҵͬ ӫҵͬ ӫҵͬ ӫҵͬ142ҹ˾ӫҵ 109ҹ˾188ҹ˾188 2021ƴgang˾Ӫҵ롢ĸзͶ븴ʷֱﵽ29%86%29%Ϊй÷չע¶ܡ

ͷ˾ȵҵҵȽ

ã50 Ã¶⣬O ⣬2022 ǰʵӫҵ3785.97×46% ʵ07 خ ҽҩҵļ ϊ ϊ 203% 93% 16 ҵ˾ӫҵ͹ĸ 20%

R¡ҵŷ

Ϊƽҵľ ۼأ ƴ23223Y˾ѡҽ ר¡ ¡ֱ ռ ƴ22% ער¡ ˾ϊҵ61% 23ҿƴ 幫 ˾ϊҵ ھ ʒ˾2022ǰⱥϼʵӫҵ4263.59ԫͬ46% ʵ ֹ ĸ471.83ԫͬ26% ƴӿ ֳ ֳ ھ ϊҵ̰ 塢 ͳ ֳ 塢 ھ ϊҵ̰ 塢 ͳ ֳ ֳ հ ϊҵ̰ 塢 ͳţƶ ֳ ں ϡ

ҵch

ƴԪ ꔵӦͬͬ͡չ׶ҵĲһ͵ҵСĿǰ45ʱδӯҵ8Ȩ̹ҵ6ҺҵЩҵкӴзͶ RUNʹͷá2022ǰȣ42ʱδ˘ӯҵϼʵʵӪҵз.07%

зͶ¸

룬 룬 ԣӵзͷ 룬 룬 ǰȣϼзͷ ǰȣϼзͷ ǰȣϼзͷ 2022ǰȣϼзͷ681.1ԫͬ33%зͷ ӫҵƽϊ ӫҵƽϊ ӫҵƽϊ ʵ ʵ 30ҹ˾зͷ 볬 5ԫƴӿƽ60ҹ˾зͷǿȳ30%ƴ ƴ ƽǰ ص ȡ ͻƣҹʵ ټݵ 鵥 ע һ ΰȫ 㡣 դ դ 182 n͸ч ﵽ 26.1%ű̱ ű̱ է է ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶ ׶

o

ƴ幫˾IPOļʽܶﵽ7331.51ԪļͶĿҪз䣬ĿǰļʽʹýԼɣһĿͶأ֧Ⱦô̡ƴ幫˾۽ҵӴӲƼزҵͶȣǰۼͶ1134.69Ԫ̶ʲʲͬ42%22ҹ˾¶شҵĿͶʼƻδͶ265.94Ԫ½ܡУϹͶ60Ԫڻ15GWЧغ15GWĿ⣬ǰȹ65ҿƴ幫˾¶ʷļʽ1154.25ԪҪܡзġ²ߵȡǰڽͶأһܺͶֹ֧˾߳ھУ΢ļͶĿBSI8½12Ӣ羧ԲĹӦʵоƬƶ˺˵Դϡ̿ƼĹִϵвƷֻĿʵ1.2GWhϵвƷʱӹ˾ͨװ¼ţValeoϵ飬Ϊװ¼ĳϵͳĿIGBTģʽӦ̡عйͨŵȽ콻ҵȲ롰»عǰǩۼƳ117Ԫͬ27%

ɶṹŻ

ĩƴ幫˾ɶԣרҵ˻ﵽ3.87򻧣ֲֵͨռȴﵽ45%ȫƴ幫˾ͨɶаɶͨɱͳֲֵͨռȷֱΪ23%32%ƴETFƷﵽ26ֻݶϼƴﵽ907.06ݣ48%164ҹ˾Ļֲռȳ30%Լɵ·Դ߶ҽеΪӲƼ˾ܻ籣𡢱չ˾QFIIȳʽƴ壬ϼƳֲֵͨռȳ5%ͬʱƴʵĩʻֲֵͨﵽ958Ԫռ4%12ֻƴ50ETFƷھУΪͶ߿Ͷʿƴͨ

Ͷ߻øг

ع ع ֡ ع ά˾ ˾ۺ ֵֺ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ɳ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ԥƻ ԥƻ լ լ լ լ լ լ լ լ լ 漰 漰 漰 69ɶ54ϊ˾ »

ҵֻ

ǰȣƴҵҵڽṹԷֻԴͻҵҵȣ廣װ졢ҽҩҵϺãһϢ²ҵǰҵֵڿƴˮƽͬʱֹ˾ӪҵѹУ93ҿƴbang ˾ĸͬ»50%ҹ˾ǰȿӯҵ ڿƴˮƽͬʱֹ˾ӪҵѹУ93ҿƴbang

й֤ȯţͶֽй֤ȯţͶֽע֤й֤ȯ֤ƷȨй֤ȯ֤й֤ȯ֤Ʒκ֯δй֤ȯ֤ΝȨתءжʽʹƷͶ̻Ảġй֤ȯ֤Ʒתý壬תĿڸ÷֡Ϣ֮裬Ͷ̻ͬ5㣬й֤ȯţͶֽ಻ʵӨ𣬳ӦԭλȨ
See also  September MLF equivalent reduced volume sequel, LPR still has room for reduction | September MLF equivalent reduced volume sequel – yqqlm

You may also like

Visco: interest rate hike must continue to reduce...

Wall Street with lead feet in sight Fed....

Visco: “More limited margins for interventions to support...

Giorgetti: ‘government oriented to confirm commitment to reduce...

Tesla sues Internet celebrity for 5 million yuan...

The stock exchanges today, October 31st. Markets awaiting...

Earnings season: what we learned from the Tech...

Campari is still growing in the US with...

Mps, Giorgetti: ‘we will leave the strong bank...

Huawei’s R&D expenses in the first three quarters...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy