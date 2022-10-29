Home Business Ͻѣǰӯ82ڳȥȫ Ʒƾ춨ɳ_ƱƵ_֤ȯ֮
Business

Ͻѣǰӯ82ڳȥȫ Ʒƾ춨ɳ_ƱƵ_֤ȯ֮

by admin
Ͻѣǰӯ82ڳȥȫ Ʒƾ춨ɳ_ƱƵ_֤ȯ֮

ԭ⣺Ͻѣǰӯ82ڳȥȫ Ʒƾ

1027գϽѣ000568.SHⷢ2022ȱfileʾ¹;ô ө˫ѹ˾ӦԲľӪɹǰʵӪ175.25Ԫͬ24.20%ٳ20%Ĺģšͬʱ˾ǰʵ־82.17Ԫͬ30.94%10ʵֵǡҡҮ˵ 30%Ǫͬ30%

͵ȶԣϽѵıҲʮʾȹ˾ʵӪ58.60Ԫͬ22.28%ʵ־26.85Ԫͬȴ31.05%ҵԤڡҵ䶯ԭϽѱʾҪϵ׾ƲƷÖӡ

ҵķ̿ע⵽ڶڵбʾù˾ǰδչ׷׸ά֡Long Ӯҵ

Ʒƾɳ

ëʡʵ˫

׾ҵλͼжԣҵ̵ͷλҲһǿΪˣϽҲʼƷƸȣƷǰϽѡ˫ƷơƷϵƷսҳɹ׿УʹҾҸҹ׾һӱ׼ƷĨҵй,

ֵ ֵ лƽ ķ չ չ ϼ 롰 йơʒʲ ׾ ʒʾǰж˾ʊн̬ƣ ʒʾǰж˾ʊн̬ƣ ׾ ʊҳϊͻζţ ʊҳϊͻζţ ߶˺ ж լ ߵ ĳʒҵ𽥴ҵ ݴˣ ߶ ߶ ȧ ի ռ ʒƾƣͻеͷˡʒҳһͻⱥ ʒƾƣͻеͷˡʒҳһͻⱥ Ren ͻʒƻͬʱʒȡ

ϽѡƷĳԼƷƾĲƣ˾ӯҲڿ,ëʡʳ˫֮ơwindʾǰȹ˾ëʴﵽ86.78%ʷ¸٣ 202185.70%1.08ٷֵ㣬ȵëʸǽһ88.49%ͬٷֱǰ˾Ҳﵽ47.19%

Đˣ֤ȯΪ˾ȺĲƷƣδƷȽץ֣ͬʱ½ӯһ֤ȯвǿ,ϽнϴķŻр,δКͷԡ

׾é̈ ȫҵҵԤ

׾ƻͨ

A

See also  "Up to the cloud" and "touch the net" Industrial Internet helps the industry take off_China Economic Net-National Economic Portal

You may also like

coming! The new RTX 3060/3060 Ti prices are...

Aluminum industry, Sardinia pressing on the government for...

World’s richest man Elon Musk buys Twitter –...

Bonus-bills, the artisans: “Another 15 billion in aid...

Pumpkins for Halloween, production down 15% with summer...

Annus horribilis for the 60/40 strategy: here are...

iPadOS 16.2, which has not been officially released,...

Hengrui Medicine’s revenue in the first three quarters...

Redmi Note 12 Discovery Edition evaluation: 200 million...

Wu Yajun has done nothing for himself- Economic...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy