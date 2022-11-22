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See also  In August, the national economy continued to recover and develop, and most indicators were better than the previous month-China Daily

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