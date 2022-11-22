HJTƬЧͻ26Чÿ1ζŶϵͳɱ4
ߣEric
༭tuya
ƷƾͿѻIDcaijingtuya
ƼйҵٴδϢ
√̫о֤棬˾зĹʽᣨHJTתЧʴﵽ2681ȫ̫ܵЧʵ¼
Դ˾Źں
300842SZÇǡ
¡̸߿4775Ԫ162ֵﵽ3620Ԫ
2681ĵתЧζʲô
Ƭһֽ̫ķͨĿǰĵƬΪ֣PERCHJTʽᣩTOPCon
УPERCѾӽ24۹תЧʼޣβHJTTOPCon2021֤ȯΪδӸѿHJTƬĹתЧʽ30
TOPConԭPERCǿӵвHJTתЧʼޡڶͶʿTOPConƬԼ۱HJT
ӳɱHJT¹cƬĵĿញܴͭMBB дģȼԣżĳ죬֤ȯԤ20222023HJTPERCсɱƽʹþÆõȫgϿɡ
¡зHJTתЧʴﵽ2681Ǵ˳5Ĺ̫ܵЧ¼¼ǴHJTسɱһͣҵŵľһ
ҵʿ㣬ձ¼ĵعսƽƬЧͻ26пʵֵġ¡ شʼˡֲʾתЧÿ1ζŶϵͳɱĽԼռ4ң˴¡ µĹЧ¼Կ︱ȫƬΪĿ괴ġCPIAתЧÿ1ɱ½7תɱ½
ȥ꣬¡ ƳHiMO 4mԼHiMO 5ЧʷֱΪ21202130ĿǰзHJT صתЧʵ55ĳɱ鹹㣬26ЧʵHJTЧʽ2130Ʒĳɱ½188ƽ֤ȯ㣬2021ҵԼ5845ԪӦԼ157Ԫۺë17062021ҵëԼ0266Ԫͬ½0044Ԫ
ƾͿѻ㣬2681ЧʵHJTʵʹ¡ ֵĲƷɱ½ 188 Ӧ ѳ ɱΪ 1057 Ԫ赥벻䣬ôӦëʵַ¡ һHiMO 6ϵЧͻ 250Profen Чͻ253ʵʵЧʲ
強棬չ˾滮ԤƵ2022ףƬֽﵽ60GWTypeﵽ85GWIn1˾滮2022ĳﵽ5060GW
ֵעǣڹ˾ⷢȫƾ֤GDRʿ֤ȯС֤ȯΪʲܳԼGDRһ˾ľ
HJD
ҵᴡᴏ2022HJTЧƽһ꣬HJTؾឥឯសҵូ
Ϊڵǰʱϣ¡ܿHJTPERCڷǹɱϵĲѾС01ԪWңҲHJTڲƷۼPERCش01ԪWҵۡ
SOLARZOOMԴǿĲ㣬2023ǰHJTPERCصɱཫӵǰ01ԪW0֤ȯʾHJTЧչƽͷƬ2023꿪HJTGWԤƵ2024꣭2025꣬HJTƬĵWɱҪPERCһëǮ࣬Ĳʵֲҵ߸ŽͶʾHJTתЧʴﵽ2681¼ζHJT23ʵĿǰ¡Ѿ߱HJTߣ豸ѡͰݼΰ300724SZΪɷݣ300751SZȣ¡зȽƽֵóע
Ŀǰй˾HJTصƻأ̽ڹչڽΡ
ҵƼ300410SZ1113¶¼ҵƻ202212µʼҵДʹãĿһ2GW1GWʽG Ԥ2023ȫ潨Ͷչ300093SZڣ1չ棬Ͷ419 Ԫ48GW HJT ْ210 pie HJTƽЧѴ2495 ԤƵ z˳ɱPERCӽ¡ͽ꿪ʼHJTz12GW
–
ɹںŲƾͿѻԭд
ԭı : ͻ26.81%¡HJT鱬Чҵڼ