g
༭ջ
бмҴʼһ桰лĻđʯƼμNIUTRONƣμNV48Сʱȫ˿ٷ˿ûһμNVģֵ200ԪǰͿѿ
ⲿ˿ڲǲɢ饭ý屦ƣμҸԱɹ۵ǲɢѡ
10μNVʱ䡣һеͦD:ܵҵĹ㷺Ả24376û֧֡
ءۺӰ£֮һУֻ۱D:
2014Хҵķ֮꣬˹ModelSй˹Ĵ£εС֮һ̳
2022꣬8֮ԴгѾλҵҲаٻ֮ơ
Ҳ8֮Դҵ¶ȣPPTchekΪֱֹ̣ӦchekӵcutڳΪ˹֮ࡣΣchekҵڳʲҵҵʽʵ
˶û
йҵACTУ˽ʱ䡣ڴ˹УÿһķչſƼҵۺʵΪʲô ˵ɾɣ
ʵƾһPPTʵҲѾʡдųƣ2014꣬εʼ15ӵpresentationڷ˵Ŷ³ǿͶε֮ٶʱɼӵʮ֪ҲͼײεͶʡ
ڹڣӵйǿͶʻʹҵִӲľҵͼĹؼֻҪӰʣƵ̼ͷ
μҲһvün127μҹACT֪оͿɼһ枡ǡμҡһΪ̡
The
˭2018꣬ʱ̩³⽨а̩̳غ ˻˽jƾ˻˴ʱ̩̳ judge
?
Ҳζţз˿ûлá֤μNVҲʵְʱ
ʵϣ쳵ͽһֱǶ̰renδεСԣЩƷƲûƹӦһ⣬ͻ۵顣
¤
Ų2020귢ģͣ24ϵԴٴοʼҪŲĺ˲飬ぱѾƲҵ interestᱻʡ2019½ʲծͣͣȸϢĴ˵ȻҲ⡣
ˮn5Ԫ
һġлĻ۶μʽĹעȡĿǰμAܶ5ԪIDGCOATUE÷Ͷ֪Ͷʡ
5ԪμڣҪ쳵ҵжǮ
쳵ҵǾԵʲҵʾҵһߵʽ300ڣ쳵ҵй֮ZIεʼ ̵쳵Ҫʽż200ڡ2021ףĿ˵û400ڣܶɲˡ3С׳ֿ𣬡Allin쳵С͡ѺҲܵ˲ɳ֮ء
ʾεȵзͶߴ294ڡ
Ǯ쳵ĭȴˡʾ2021꣬Դ¼239𣬳2017185𣬳Ϊҵʶ塣
ĿǰͶѽԴҵԭɳҵĻΪҵ20229£Դʴ318Ϳ컨塣ңԴʴŻ̬ƣŵb2023ʽ2022ĳ90Ż40ˣͶʻǰ
ҵչķҰ2018꣬εСսʡεܶ127ԪСܶ123Ԫ220Ԫܳ120ԪԴĹӦҵʱH2021ʳ582Ԫ
ûʽѪʽŶѣ粩ڡ롢ԴƷƾѾ伣Ҳ̹ԣŵ2020ʱҵ
IKE
ԭı : μҡɢһ5Ԫ