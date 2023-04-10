16
ԭ⣺ԱԹƫƫծ ֻ߳2000ݣ
֤ȯʱ
ڹƱгӴı£ؼ汸ƫtsáʽ𡱵Ͽɡ
֤ȯʱעȫгƫծͻУ8ֻƷԼԱзڶ50پгзگĲƷǹ㷢Աиûgag2198.66چгʿΪƱծȯŻãʵָõķȣǸûûԱԭ֮һ
a
ƫƫts
ڣļ걨¶˻˵Ϣһ˲ͬͶֶػϿɳ̶ȣвƫצͻΪ˽ṹϢ仯е㡣
Windͳƣ2022꣬ȫгƫគͻУ8ֻƷЛАз۶50ඣඣබබĲƷǹ㷢Aиû۶ﵽ2198.66ඡ⣬µﾰЛАзබาി1136ඣŻµİLAЗබබ72ඣ̻µһлЛА69ଡ
ΪȫгΓΑзpulsƫិͻƷ㷢2020422гƱͶrΪ0~30%2022걨ʾAиûľ۶Ϊ2198.66ۣ۽2200۔ۻ۶УûĻز۶۲100ۡ
ڹ㷢¶Ķڱ棬ڹծԼӴ2022꣬㷢ĹԱзڶ2021 1601.442022걨1763.63 ڣ2022ĩ2198.66 ڡ
ΓΑƫὦͻƷϿɣͶֶԡԤͲа˫йءƫͻƷȨгõı£ǿĽԣȥгֲָλȨʲƫͻгеȻсȿͶΡͬʱគͻȨгõĺۻ£ʶͨͶֶΥΪƽȱ㹻ֻĳʹм·ֵƫtsͻͶֵ
걻2022 мӳ ֡ ֡ ƫ ծ 𣬹㷢 ҳҵ ر ρ ֤ ȯͳʾ ȯͳʾ 331 գ ֱ ϊ ϊ 3.31%8.58%ͬʒǰ8%ǰ15%331 û ϊ27.66%ﵽ 8.66%ṹ гуƫͻһⱦ сµ 㷢 ƫ ծ ծ ͻͬ¼ ͻͬ¼ ͻͬ¼ ͻͬ¼ ͻͬ¼ ͻͬ¼
Ⲽֲ
¶ѡ
–
֤ȯʱעƫծͻƷزֹɵѡҲƫͻǰʮزֹɲȡ˾ⲼֵĲԣڸյѣ˹ĵƷ֡
“
–
See also The latest announcement of the China Securities Regulatory Commission's five major reforms in the second half of the year!Strengthen the linkage of commodity futures and spot supervision services to ensure supply and stabilize prices as a whole