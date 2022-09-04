lɽʡDҵҵ
92y (Ш )Фɫ״ΪЧҵҼ״ʾħҵµرꡣ92гίǡгС㲿ҵƽǱʾ
2022
״ȼոЧŷࡢɫԵص㡣ͬʱ״ڳ³ѹΪҺ̬ڴ桢䡢ʹõȻڶȫΪҵ ϵȼϡ
ХʱйЧҵӭѸͷчڡЭʾ20227£Чͬ1.2ﵽ59.3ָͷ17£Ч319.4ͬ1.2
Դҵɽʡҵģҵ߱ó10̨רó2̨ó5000̨ģռȫʡ95%
ɽеһˮߡ(ͼ)
лɽʡԴҵҵȫ̵ֵͻ200Ԫԡ˹ɵ¡кרóҵӿ բչҵҵ̫﮵ѾɳΪʱӦ̣20ȫͶúʫΪȫ ʸء
It’s a swamp.
ＱＮＬıʵʩ11155 չĿ꣬ѧ֡һռչ״ȷ̽·｡｡̨״ؿʼǫ̈̄Զ̼״ؿʹṯγṣǧڼ״̬ӿγɡ
н+˳+᳤ƣг Դҵררƽǿ+ҵ+ҵ̨̣գͨⷴӳֱͨСʽҵ͵ءصȹؼ㲿۸ҵƶҵʵۺϡͨչ
()
Ȩ
3
2עԴXXXɽţ ĸתý ren תĿڴ常Ϣͬ۵ͶʵԸ
3ạỉXXX塱 ĸҵˣĿڴ۸Ϣͬ5Ͷʵ۱Ͷ£ѽαʧ
4ݡȨҪͬϵģ뷢ʼ”[email protected]”
See also Ningbo Xingrui Electronic Technology Co., Ltd. Announcement on Using Part of Idle Raised Funds for Cash Management Redemption and Continuing Cash Management_Investment_Product_Structured Deposits