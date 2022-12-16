ϵڹдΪϢ֮ãκͶʽ顣
Ʒ˾оIPO
ģB:
127 գDMall۽ 鬱ڸ۹С JʼУλ֮ۡڶһγΪĽ㡣
Лһֹ֡֡ᶨķܶ֡7ֵ֣֮õƽ
ĳʵֻʹΪеĵڶδҵܰһIPO
߳Թ
Dmall2015һȿƲĹϵٷھ˵ǶҪĺ绝ͬʱʾΪвʿ˵JҵĿ
ȻȴһֱΪֵܡϾǶһͬġС
֮ԡеꡱʽפʵС˫gonƣgonʵӪgonAPPƹ㡢ҵԱ¶ڶƹڣÿŵ
ȻҶҵʵϣվļϳƹֻ۸ĸ
ڶй飬Ʒatio㣬2021й7̣гڶΪ14820192021ֱ꣬Ϊ26ڡ49ڡ104ڣ긴9862022ǰ9£110ڣͬ503
Ҫעǣ㳬ĳ붼ֱ20192022ǰ9£ŵֱΪ16ڡ27ڡ47ڡ49ڣռȷֱΪ591545453444
رڽͣΟʵرȴ֡2022ǰ9£»ನȹϼΪ81ڣر733201954ٷֵ㡣
2019꣬㿪ʼDFI Retail GroupͻõDFI Retail Group¾Ӫ֪Ʒƣݿ˳еȣѡгӵвӪ7ElevenIKEAӪȨ2020꣬㶫7Elevenչ
һβɷбʾ7ElevenȫӰҵѸֻˮƽ㶫7Eleven1500ұڼ֮ھϵͳлڹȥITʱǲġ
2019 2021 x 08 x 16 x 34 x long 9872022 x 9 x x x 29 x x 267 x x 70 x
ĳt
˵еһδҵ;ڶδҵǿΪ֮
1993꣬˹̹ѧʿfrУһΪ˹ءϢ˾һPOSϢϵͳڹڽƹ㡣ȻѼʮзPOSȴʱ䣬бԼе뷨
1994꣬һڴ·ҵʹпĹϢϵͳPOSϵͳΪһõƷɹҵ
ʱˡﵽʳһý ƣƷȴͳٻ˾Ҫ1520
1995꣬۶ͳһԪ2002꣬۶50Ԫ2003꣬дУ2006꣬20Ԫҵϡٸ152λ
2006۵Ļƽѷչ567ҵ̣ҵΪǱ۹˾֮һ
–
200810£büˮmŽčєλl֡Ųʽ𡢸សƭ֣һdͽ18꣬50լû 漰ĲƲоͼ̣2013ͷš
˵2006չõʱڣҲ긻ǿʹľ7꣬ʧȥ˴ʼ˵֧ţģ
ȵгѾƶʱ۵ر֮䡣2015ʱӪJͳֻʣ168ҡ
гʵתͣ˵2014꣬˼йҵôʱٵѹǺܴģʱѡʲôȫӵֻʾֻתͣǶֻƽ̨Ľ
ƹٴҵ㣬жĻֱ̣2018 ѷԩƽвٴλص̨ǰ
ڿ40
DmallĺּһֻSaaSϵͳй飬˾ṩķۺķơƩƪơ20229ĩͻΪ458вϵͳĿͻΪ245
ϻΰ˵ϵͳζſ̬Dmallı߽ڡʲôʵǰѵײϵͳˣĶǿŵģͻѡƽ̨ѡЩ˽ߵȣҵҲǿŵġ
20192021 ꣬ϵͳƷֱΪ 190 G366 G951 Glong 1237
2022ǰ9£Ϊ937ڣͬ34820192021꣬ۺķƵֱΪ09G20G44-Long Ϊ1215
2022
ëʷ棬20192022ǰ9£ëʷֱΪ47675343417ƣ2021ëʿʼתйнͳƣëʵĸڸ۷ռexԼƵë
Ӹҵë2022ǰ9£۷ë551ͬȼ113ٷֵ㣻ëʣ31ͬ220ٷֵ㣻Ӫë934ͬȼ24ٷֵ㡣
20192021꣬ĸֱΪ83ڡ108ڡ175ڣ3ۼƿ366ڣͬڣ˾ֱΪ82ڡ100ڡ93ڡ2022ǰ9£ĸΪ47ڣ2021ͬڵģ142ڣխ
2021ġüУϬʣһڶjڴҶˣǮˣо𣿡дһڣʵҲһгֻת͡
Dmallй6ʣIDGҵСѶͶߡ202110£5180ԪCʣͶֵ3052ԪDmallʼڹ˾O2Oʧܺ˵ʱۡ
ëתʱʵ־Ӫתּתʵʵֻת͵vüll ã˾ҪҵͶ֤ԼͶʼֵҲҪöIPO֤Լδϡ
ԭı : jδҵ40ڡаһIPO