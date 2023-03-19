13
»Х·318й йрɫпƼҵ
» ӭ
գнر¼ɫбܹעڶƼҵķյǡýרָҪΪҵṩʵĹͻʣɫпƼҵܴ
ɫеĳҵ6000ңڿƼɫйҰȫоִŬ»˵ɫпƼҵڻУҵģֿͣйرջϵͳΣ
ɫд亣 2021ɫи Ƽռֶ54 ƼҵΪҾҪ fileɫʱ˵ɫпƼҵѡرոҵֻͶ֤ᱱдֵ风 һЩɫгҵ֧Աʡ
ɫСָйرյĻҾͣɫеĸ ༿Ƽ˾ͳҵ ˾ʽӸг
ԮһλҵʿĻ˵һҳҵڹдǧԪԼռʽ90%ҵòΪڼڽɢ˾һҳҵϯִй˵ù˾ڹеʱȻؽС൱µʽ⣬һЩҵʽڹС
רעɫпƼҵ֯ҵȡķһݱʾ2022ùҵͶʾͳ150ԪԼ500ɫй˾дںʽߴʮԪ
–
йرյϢɫǺ˵йرնɫпƼҵӰ죬֮ Ƿ ѲԱ frown Ƿ бҪȡжЭɫҵҪṩֽ
ɫвҲ˵ɫмĿƼ˾Ͷʹ˾ͽڻϵԻöɫоÿܲӰݺͷҵƶ
ɫвС˹ĪձʾぼҵӦѡרŶо¼ɫпƼҵӰjjƶԮƻ
⣬йр¼вɫлͶֵĵǡɫвƾý塶
Ͷʷƽ̨SmartBullʾɫлͶеͶʻͶԪЩͶʻ뵱ǰġ桱
α༭
See also The annual reports of Yunnan chemical companies such as Yuntianhua are eye-catching in the new energy track or bring new growth momentum.