ԭ⣺টɷ ƶǿсڣ
1230Ѷ༭ ܣһȫΧ8ệsựַܳটԪ鼑ڣࡢɢѹϧ5ش£ֻgֹǣວgҲǷԡһ棬gΗҵǣвЖԤڡ
ǰһʱ䣬۸ 10 · 质µڸ滵µѶ风1219ȫԪΪ16.89Ԫ/10Ѯֵ拵 ½40.99%
ֵעǣɳ۸ơ۹гУ1229Ҽѿһǽ5%
г۵Ϊ11/11/11/2019
12ܿطſ֮ٽѽϵӰ£ֹԤǿ
⣬ǰ۸Ҳ˼ע⣬ҷί1221ձʾԽڹ۸µίогȼ۹δгͼ۸̬Ҫʱȡմȴڴʩ
֤ȯбƣŽ۳µֳתͻֳɱߣֳԳֲȥǵ߶ʾȡʩȼۣԼߺѸٶȻԤڣ۸٣ڲȥԾ
̩֤ȯоʾڶȹִʩŻĳггĸв1226ഞ7г12³͵Ѿ164%ǰ21%
̩֤ȯΪǰַѵѸѸůԤƴڵ1Ѯư䣬Ѷǿһ棬ǰӦ2023ͷֵѾӽʷｴК첹̡һʱгԤڣǰֳ顣
һһƽʾ֮2022ǰȣʮۼƳֱрȫ14.4616.4117ͷƽԤƵ2025нгрﵽ30%40֡
–
ͨԱǿ2023гѻѻԸƣ֧תҵھ2022һ֡ϴơ2023꾺ѹᣬ2023ҵӯͬˣԤ2023ҵӯ˫ľfile
See also G20 Agriculture, green light for the Florence charter. Patuanelli: "Too many hesitations from politics"