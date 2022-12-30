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See also  G20 Agriculture, green light for the Florence charter. Patuanelli: "Too many hesitations from politics"

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