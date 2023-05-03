ѸͣҴһͻ3 5ٳ10%_Ƶ_֤ȯ֮

ԭ⣺ѸͣҴһͻ3 5ٳ10%
һȱ¶ϣɫڵķչҲչֳɫŴɫծȯɫϵһչֽΪԵı仯ɫģļȻٳλ20%ڹģ棬ɫҲʵͻƣУҹдͻ3Ԫ
ڡ˫̼£ɫǵǰΪԵŴͶ֮һΪҵľ߷չǱҵ
1
5% to 10%
2023һʾ¶ɫ۵У53ĩɫĩٳ10%ũҵeһȵٳɡ
忴ڹдУ3ĩũҵкͽеɫŴҵͻ3Ԫֱﵽ3.30Ԫ3.23Ԫֱĩ22%17.45%⣬ʴ3ĩɫ5383.08Ԫĩ8.41%
ڹɷУַ3ĩĹ˾ɫŴ4802 Ԫĩ531 ԪгɫŴ1919 Ԫռ˾ɫŴ40%ۼƷ̼Ŵ340.03Ԫ̼Ϊ809.21ֶ̼
3ĩɫ1255.63Ԫ13.83%ɫ603.91Ԫĩ11.83%2022ҩͬ27.84%
ũUũ3ĩĹ˾ɫŴ3482.12Ԫĩ10.66%
忴һȵɫŴĴ٩١ʾ2023һĩɫ24.99Ԫͬ38.3%ڸ27.2ٷֵ㣬3.39ԪУͶֱӺͼ̼ЧĿĴֱΪ9.197.47Ԫϼաɫ66.7%
;ʩɫҵաҵͽܻҵֱΪ11.096.263.56Ԫͬȷֱ34.2%32.1%53.7%ҵȼˮÖҵɫ6.01Ԫͬ24.8%5121Ԫͨ䡢ִҵɫ4.84ͬ11.1%3113Ԫ
2
ɫڷϵ
һУ¶ɫع滮ͳɼ
ʴǹǩϹɳɫýڳare ĹдҵСһʾӡ 2023̼̼кɫڹҪ㣬ȷȹĿصв֧̽ɫ̼չģʽƳɫƱ+ҡֲƷɫGΪɫ̼ҵṩɫƱ ַۼƳ̼к֧Сɫ֧ кɫĵɫڻ24ҡ
–
ַһȹɫծʹӺϼ12.8Ԫгɫʲ֧Ʊ3ģΪ10.3Ԫ
ϺũһбʾɫڷܼƶֲʽרȫɫFPAϵӴɫŴͶ֧֣ḻɫںҵƷϵȫɫ̼ת͡
3
һҵɫʵ
ҵɫڵʵϣʵɫļិȯͶʡеȷĴºۡ
1³ֿӡֽֿ֧ͨɫ̼чͨȶʣֽΡص㡢ɳƶصĿʵʩֽ֧̼ͨš
1Ѯгɹȫ̼֡к͡ծϤծȯۡ¼º͵ϰؽͬʱУԪҺͰĴԪֻ֡ծȯļʽ۽̼רɫͨͿԴȾ̼ЧɫĿ
#118
215гҵΪ̣ɹĐŹɷ˾2023ȵảȯת/̼ʲñợȯȫ̼ʲתצȯתצȯָӦƺӦ仯ļʽρĵ̼תצsʹ֡ñṂȯͨƱʹҹ̼ʲʵĽṹƣʵҵĿ̼ʲ̻תĿϵͳɱΪҵ̼תͷчч
22гчйѻѡйֹֽ̼֧ۋķΧ
31գҿϺȫͶ˳ɹ150Ԫ3ڡɫչר⡰ծȯͨɫծȯ
ڱֹ̼֧ソڻΧںجٵطҵ骨ȫʡױʵط̼Ŵmovement
ɫὦȯķĲʵͻʽч
Зűʾһг棬3ɫὦȯͬ70.27%йģܼ1594.44Ԫɫὦԣ14ֻɫὦУģ983Ԫ˽3ɫὣйģֵļ¼
ӷ˿выСҿeУв㽭ũҵСеȵطҵС
4
ɫֲϸ
ɫὦȯчĽ£ĲӦɫὦȯҵʵ
314 գϽˡ˾ծȯ˹ָ2šضƷֹ˾ծȯ2022 fen
ﶶ coffinһǵɫ˾ ƮȯļʽɫĿıļʽ;ҪɫĿļʽ70%Ϊ100%ȷɫĿ϶ΧĿѡ¶Ҫ
⣬ɫڻҲڸС316գҷί͡ɫҵָĿ¼2023棩¼ơ2023Ŀ¼Ӧɫչ½P
á2023Ŀ¼ڡɫҵָĿ¼2019棩ϣΪӦɫչơҪеĸѶ
Ϣʾ2023 Ŀ¼һɫҵĿ¼ķṹʹҹֽɫչ˼ ָᶶһ£һԾɫϸҵ˲ָ言̼ɫʩɫ齽һơũ ҵũɫչӳ̶̬ زҵһḻɫƬơϢְֶνӸáһ׳ɫ ҵKչ