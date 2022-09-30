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See also  Treasury bond futures rose across the board, the main 10-year Treasury bond futures contract rose 0.36% | Treasury bond futures_Sina Finance_Sina.com

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