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See also Treasury bond futures rose across the board, the main 10-year Treasury bond futures contract rose 0.36% | Treasury bond futures_Sina Finance_Sina.com