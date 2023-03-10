39ʱ2022 걨ȫӪҵͻ3000Ԫأ3285.9Ԫͬȴ152.1% 307.3Ԫͬ92.9%ļëʻ22.6%ӯˮƽԡ
ҵʱ“һ”λȹ̡SNE Researchͳƣ2022ʱϵͳʹȫrʴ37%20214ٷֵ㣬ȫһ
˶֮⣬ҵʱӪսṹеҪ䴢ҵӪռȴ2021 10.45%13.69%䴢ֵسȫռѾﵽ43.4%ȥͬ 5.1 ٷֵ㣬ȫһ
Zϸ
2022ףʱез390GWhȫزΪ325GWhY83.4%152GWhڽܽδ½Ͷ
2022ʱG325GWhͬ100.2%289GWhͬ116.6%70GWhͬ75.2%
йzҵ˹ʾ2022ȫʱڹڵĵװΪ142GWhSNEResearchʾ2022ʱȫĶװΪ191.6GWh
2022 D:from89%
ͳƣ2022ʱϵǰġóҵ˹ehetcҵϼƵϵΪ56GWhр42.8%
138.8 120.9 1160.8 35.3%
$3000
ʱӪҵ2022ʵִХ20211303.56Ԫ152.7%ｆ3285.9ԪХ:3000ڴءHD:ʽ
He濴ȫĸΪ307.3Ԫͬ92.9%2021꣬Ϊ159.31Ԫ
ϸڶҵ棬ʱȥӪմｵ2365.93Ԫͬ158.6%һҵռӪմsha72%ȥͬ1.81ٷֵ㡣
ҵϵͳʱڶҵȥӪ449.8 230.2%
ҵؿԴҵҵӪҲнΪԵ⼸ҵռӪյıض͡
ӪҵȻ2022ʱҵëʶ½
ʱ2022ëΪ20.25%202126.28%»6ٷֵ㣬ȥе18.68%
2022㶯غԭϼ۸ǣʱĵֱӲռӪҵɱΪ87.9% 20213.9%
ϵͳҵëΪ17.2%2021½4.8%ܵϵͳҵë17%ͬ½11.5%ȥ,ʱҵëһȽ6.43%2022ȫëԻ
ԭı: Ӫճ3000ڡ300ڣʱҵp