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See also Huafa Co., Ltd. achieves a net profit of 3.195 billion yuan in 2021, a year-on-year increase of 10.09%_Company_Area_Debt