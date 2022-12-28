1228й Зʯ5Ĵʩ¯ιʾ9ʯ̨ͣƴʩʱ27г˹ͳвǩͳػЗʯü8֮١
ͳУвķƴʩДгЩӰ죿
Check out
ͳΪĳЩҶԶʯͺʯͲƷʵʩʯԴȡرôʩ
վǩͳͼƬԴ˹Ϣٷվ
维ֱͬӻӷʽۻƣֹ˺Ȼ˹ӦʯͺʯͲƷҸýʯͶӦĸΡ202321ЧЧ202371ա
֮2һλǩͬͻʯӦκνֱӻӵز˶Զʯۻƣ˼ˣ
˹Χʯ͵ĽѾá
–
12³ŷ˳ԱվͶͶʯͳÿͰ 60ͳÿͰ60ͪļ۸˴Э顣 OUTźͰJŷʵʩͬ √ √ 125 Ч
˹αʾĹʯ͡Զʯ˼ۻʹгΪ͵ͼۻᵼʯҵͶʲ㡢ʽȱوĳʱڵʯͼ۸͵Դ
ДгӰ켸S
վǩͳָ˹ȡķƴʩǼҵĲѺúΥʷΪΪάеġ
һǰ˹ŵ߿ƣ˹ܽ2023ʯͲ5%7%ܴﵽÿ5070Ͱ
ʾŷŬặЗʯͺȻĺ緶ΧһֱѰЖ
·ڱгƣļ۸֮սʱڶδ֣˾٣Ϊˡ˹ڿľж
ҲһЩʦΪ۸行˶˹Ŀǰʯ
ӢýΪ˹һֱŵʽӦյķں̶ܴȷ˹ԱѾʾݡ
ڶ˹ԶʯǰһС
䡡ն˹(RT)˹ʯ听乫˾վ26շϢʾ11ͨꡱֵڿ͵ŷ˹ҵĶ˹ʯ͵ĹԤƽǣǷ18.3%
һǶ˹ƣһ ڿƻ ˡ ŷʯͼ۸ı仯д۲
·籨27ն˹ͭͽ۸ԼÿͰ56ͪTend ļ۸ˮƽ
ԭܴϢӰСǣ271.4%85.1Ԫ
̸
?
ⳤǷǰ˹ɷеı̬Ҳֳŷϵ䡣
ʾڹ滮δҵĶ澾ѿ֧ڿװӵҪھһŬӳͻʹøӱ
ŷޣʾ˹ŷ˵ĹϵĿǰʷˮƽ˹ŷĿҲܿµĶ˹פŷ˴
α༭ﵤ