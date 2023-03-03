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See also The scarcity under high barriers highlights the first day of Chengchang Technology’s listing: as of the morning’s close, the stock price rose 44% – yqqlm