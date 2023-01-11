Home Business 漰ǾӪʽռ 鿵ҩҵ˾³_йҾŻ
Business

漰ǾӪʽռ 鿵ҩҵ˾³_йҾŻ

by admin
漰ǾӪʽռ 鿵ҩҵ˾³_йҾŻ

110.

鿵ҩҵʾĿǰ˾ӪҵＰ״ڼ䣬˾й֤ص鹆ϸռҪʱϢ¶档

ͼԴ鿵ҩҵ棩

漰ǾӪʽр

Ϥ鿵ҩҵҪ漰ǾӪʽռ⡣

迵ҩҵ2021걨¶20211º20213 £鿵ҩҵֱعɹɶ鿵عɼ˾ȫӹ˾㽭鿵ʵҵ˾¼ơʵҵת1Ԫ5000Ԫʿֱ20214¡20213תأͬʱ迵ҩֵ9.սҢ3

÷걨Ͻע⡣20226£Ͻ·鿵ҩҵ2021ȱϢ¶ܹ¼ơܺҪ鿵ҩҵ걨еĶϸ͡

ᵽȫջأڲʽδδʱ¶ڲƴȱ食ʦʹ˳OUTǿεڲƱfileͬʱ˾걨˾½жദơδ֡ڡռù˾ʽ𡢲鹹˾ڡҪ½ڵĳŵУ¶عɹɶʵʿϸСԽȨԤռ˾泱

鿵ҩҵڻظϽֺнͳƣҪڿȱ表ϵعɹɶʱʽתҪھڲʽнɲּſzhen³徾ƼкŹ˾Աδ˾׼Ϊ˴ΥռʽֱӸԱ

20227 £ այ ֳ֤ ֳ֤ ľʾʾƣ鿵ҩҵ20211º3µ תʵ խ ǿӫʽ ã鿵ҩҵ ã鿵ҩҵ ã鿵ҩҵ ã鿵ҩҵ ʱϣ¶υˡй˾ϣ¶ ֤ ֤ ֤ ֤ ֤ ڶʮع ڶʮع ͬʱ鿵ҩҵʵʿ ߹˾³ ƽ 涭 涭 涭 ſ 棬 棬 ⸺ҫρ ⸺ҫρ 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬

ֱ֤ʾ鿵ҩҵƼſȡʾļලʩ֤ȯڻгŵ

вƷڶҸ

ֹ飬鿵ҩҵƲƷڶҸ⡣

ǰ鿵ҩҵвƷڶҸʾԹ桷ʾ20216 £鿵ҩҵֱнͶСȪ615ţ巹工ʽмƻнͶСȪ616ţ鈥ɶʽмƻͶʽΪ3000ԪֹͬʱΪ202212¡

鿵ҩҵʾ¶г˾ۼйȪ615šͶʱ2468.20ԪͶ116.95ԪʣвƷͶʱ531.80ԪͶδєۼыȪ616šͶʱ2501.56ԪͶ111.33ԪʣвƷͶʱ498.44ԪͶδєє˾вƷڶҸ

鿵ҩҵƣ20216¹˾нͶеƷδٹκƷ˾רС飬ר˸Ŀ٣ʱвƷչȨ״мƻĻؿҸȷͶʽ吾簲ȫջء

ʾ鿵ҩҵ2003꣬2015УӪҩҩзۡ

ҩҵ2022ʾ2022ǰȣ˾ӪҵΪ 2.51 Ԫͬ½ 61.59%й˾ɶľΪ-6947.34 Ԫͬ ½ 188.07% 2022 ǰҵ仯鿵ҩҵͳִӣҪϵӰ죬Ժ˴ ½½¹˾½ֵҬҪˎ˾

г棬111̣鿵ҩҵ5.90Ԫ/ɣһ0.85%ֵΪ43Ԫ

See also  2022 Service Trade Fair: 31 Beijing Cultural Integration Development Projects Signed_ Securities Times Network

You may also like

A24-A25 motorways: yes to odg for toll stops...

From anti-money laundering to the digital euro: the...

Piazza Affari closes at +0.7%, Btp-Bund spread in...

Lamborghini, record in 2022 with over 9,200 cars...

Gold, here are the mysterious purchases leading the...

Irca buys the Sweet Ingredients division from Kerry

Uniqlo increases salaries by up to 40% to...

Superbonus 110%, the value of deductions rises again:...

my country’s foreign exchange market operates steadily and...

climate is not the Fed’s purview

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy