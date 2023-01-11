110.
鿵ҩҵʾĿǰ˾ӪҵＰ״ڼ䣬˾й֤ص鹆ϸռҪʱϢ¶档
ͼԴ鿵ҩҵ棩
漰ǾӪʽр
Ϥ鿵ҩҵҪ漰ǾӪʽռ⡣
迵ҩҵ2021걨¶20211º20213 £鿵ҩҵֱعɹɶ鿵عɼ˾ȫӹ˾㽭鿵ʵҵ˾¼ơʵҵת1Ԫ5000Ԫʿֱ20214¡20213תأͬʱ迵ҩֵ9.սҢ3
÷걨Ͻע⡣20226£Ͻ·鿵ҩҵ2021ȱϢ¶ܹ¼ơܺҪ鿵ҩҵ걨еĶϸ͡
ᵽȫջأڲʽδδʱ¶ڲƴȱ食ʦʹ˳OUTǿεڲƱfileͬʱ˾걨˾½жദơδ֡ڡռù˾ʽ𡢲鹹˾ڡҪ½ڵĳŵУ¶عɹɶʵʿϸСԽȨԤռ˾泱
鿵ҩҵڻظϽֺнͳƣҪڿȱ表ϵعɹɶʱʽתҪھڲʽнɲּſzhen³徾ƼкŹ˾Աδ˾Ϊ˴ΥռʽֱӸԱ
20227 £ այ ֳ֤ ֳ֤ ľʾʾƣ鿵ҩҵ20211º3µ תʵ խ ǿӫʽ ã鿵ҩҵ ã鿵ҩҵ ã鿵ҩҵ ã鿵ҩҵ ʱϣ¶υˡй˾ϣ¶ ֤ ֤ ֤ ֤ ֤ ڶʮع ڶʮع ͬʱ鿵ҩҵʵʿ ߹˾³ ƽ 涭 涭 涭 ſ 棬 棬 ⸺ҫρ ⸺ҫρ 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬 棬
ֱ֤ʾ鿵ҩҵƼſȡʾļලʩ֤ȯڻгŵ
вƷڶҸ
ֹ飬鿵ҩҵƲƷڶҸ⡣
ǰ鿵ҩҵвƷڶҸʾԹ桷ʾ20216 £鿵ҩҵֱнͶСȪ615ţ巹工ʽмƻнͶСȪ616ţ鈥ɶʽмƻͶʽΪ3000ԪֹͬʱΪ202212¡
鿵ҩҵʾ¶г˾ۼйȪ615šͶʱ2468.20ԪͶ116.95ԪʣвƷͶʱ531.80ԪͶδєۼыȪ616šͶʱ2501.56ԪͶ111.33ԪʣвƷͶʱ498.44ԪͶδєє˾вƷڶҸ
鿵ҩҵƣ20216¹˾нͶеƷδٹκƷ˾רС飬ר˸Ŀ٣ʱвƷչȨ״мƻĻؿҸȷͶʽ吾簲ȫջء
ʾ鿵ҩҵ2003꣬2015УӪҩҩзۡ
ҩҵ2022ʾ2022ǰȣ˾ӪҵΪ 2.51 Ԫͬ½ 61.59%й˾ɶľΪ-6947.34 Ԫͬ ½ 188.07% 2022 ǰҵ仯鿵ҩҵͳִӣҪϵӰ죬Ժ˴ ½½¹˾½ֵҬҪˎ˾
г棬111̣鿵ҩҵ5.90Ԫ/ɣһ0.85%ֵΪ43Ԫ