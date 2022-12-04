ԭ⣺119ͣϡ ֹܼ עˣ
Ren ͯװһɡζٶͣùʵ119 RenǷ 127%
ⱳǰζƳϲƷƿϿɱаĤدϸȣԤܹ
121ζ·עҪ˾˵֦ʵʹЧؼ۵ϢǷʵȷԼǷڳ˵ֵעǣڹ˾λ߹ڹɼǹн˼֡
ֹ122̣ζ19.12Ԫ/ɣֵ41Ԫгϵˡϡ官š³̩Aȶҹ˾ּ֣
ܹ
ζյע
121գζյעҪ˵֦ʵʹЧ?
ʵϣ2022119𣬰ζͶ⹂ϵƽ̨ظ动ƿϿɱаĤಡϸȣӦڷװҷġҽƵȳԤֹ
1122
150 ˮϴʳ 94%
ǡڿƼα
˾߹ܸλֹƱ
֦ǺηڿƼ
ﻡˣζʾ֦廪ѧ֧־ϵоЖרŶзԭƹیõڷ֯άیتɸƼӡӡάУɴ˳ΪġڿƼ
99%
ȻҵʿΪһʵ϶ڷװҵ˵αҲ˼20211£ʥȪűȽзԺзˡʥȪNano-VTSϡƸϿʵֹ״ɱ
֤ȯоƣ֯ƷעȲ£ķҵز֡ʱע֯Ʒп¼Ӧã֯ҵҲڲϼǿַ֯ƷзĿǰ31й˾ֿרƷж˾ֿϲȡר˾簲ζɭΡա工ӵпר
ҵʿͶҪעķգ˴ΰζͣҲк
ֵעǣ1122гζɼ4Ǻ˾ֹ˾ɷ84.92ɣр˾ܹɱΪ0.40%־11.21Ԫ/ɡ
⣬ζ1123¶ĹĲʾ˾¡ܾڽ1118а1121гֱ9.26Ԫ/ɡ10.19Ԫ/ɵľֱۣ25ɡ1.33ɣֱр˾ܹɱ0.12%0.01%
ͯװһɡӪա˫˫»
ʾζ1996꣬۽и߶ͯװ2017꣬ζСУΪͯװһɡ
ζĲɼԤڡ
2016
2020
2022꣬Ǵ˹ȥ֮͡
ζȲƱʾ˾ǰӪҵΪ6.74Ԫͬ½17.17%ĸΪ1.54Ԫͬ½1634.83%