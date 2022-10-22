Home Business 15СֵҪƻ˹Q3Ʊе – OFweekД
Business

15СֵҪƻ˹Q3Ʊе – OFweekД

by admin
15СֵҪƻ˹Q3Ʊе – OFweekД

ŵ綯˹Хһ·ָͽˢļĽ¼ȫ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1020գ˹²Ʊʾ˹ӪΪ21454Ԫͬ56ȥͬΪ13757ԪһΪ16934ԪRefinitivIBESݣ˹Ӫմʷ¸ߣڷʦԤڵ2196Ԫ

йͨɹɶľΪ3292Ԫͬ103ڷʦԤڵ32ԪȥͬΪ1618ԪһΪ2259Ԫ

Ʊҵchoϣ˹CEO˹˱ʾǽӵʷʫһβepic end of year

󵥼¸ߣԲԤڣ

Ȼȵ˹͹Ӧ˫ؿ飬ⲢӰȵĽ¸丣ڽ棬˹ȹ˳365˳343üȽٴ¸䣣ͬ424349һ廵ڻԤڵԼ358

ȥˣҲȡʷ֣ҵӪ 18692 Ԫ1351 ԪӪ 21454 Ԫ1551 Ԫҵë 5212 Ԫ377 Ԫë 2788ë 5382 Ԫ389 Ԫë 251GAAP ׼¾ 33 Ԫ23855 Ԫ

ǰȣ˹91150Ŀ껹59һ޴սֵעǣ˹ȫĿʵ֣ϺܵӰкܴϵ

ëʷ棬ëΪ 279ڷʦԤڣȥͬڵ 305Ҳ˹ڶëʵ30ΪԱȣһȷëΪ1638

˹ԭϺʹƷǼۡɱΪӰĲָءҵchoϣ˹乹һΪƷļ۸µ˷ȴó

˹ҪƵͼС

50

Model 3һ룬п ܸ˹bindܺ͡

ͨ˵ȷʵźܴһΪ˹ȫΧڵ֪ȣ۷ʲôD:ϴĹעһ˹۳͵ĳ֣D:˵Ǿ޴սֱܵӳĺпܾǴID3PLUS DMiAION SͬྺƷ͡δ۳ͺпܳΪ˹һ

˹ˡֵҪ4Ԫ

ȥֵһվ1Ԫ֮󣬽˹ɼµ36ֵѾ6700Ԫ

Ŀǰ˹ֵ7000Ԫƻ˾ֵΪ23ԪʯɳذֵԼ21Ԫմ˼㣬˹ֵҪ׷ƻɳذ֮ͣҪ37Ԫ

ȻĿ껹еңԶĿǰ˹ӯȷʵֵóޣΪԱȣȣķռž 32 ŷԪ226 Ԫž 343 ŷԪ2425 Ԫµϰ꾻 49 ŷԪ3465 Ԫζ˹ӯȣѾȫվ BBA ̨ףδŽ˹ԽЩƺƷҲֻʱ⡣

Ȼ˹ȫгһ·߸ͽйԴгļҾ˹³9ԶԤڣʷ״¶ͻ20ڱÿ³100ͬ١ϰ곬˹֮󣬱ǵȫҲȫԴ۰ס

Ȼǵϵļλ˹һ࣬ǵЗ˹׬ǮǱǵϵġӲˡӪ٣ϣǵ˹вСĲ࣬˹Żë½ǵϿ£ֵĲС

ң˹ڹڲֹԱǵһ֣ερ˹СƷ䲻ル˹Ҳһ̶ϹϷ˹Ǳг name

רҵʿʾйĵ嶯ҲԲڵİǵϡεСȾѾ˹гλв˹ƶй黶Ե綯˸樵ĽܶȣڷȷƣҽŹӦƣƷҲṩƷʡҸԼ۱ȵĵ綯

Дı : 15СֵҪƻ˹Q3Ʊе

See also  Banca Generali, in the new 2022-2024 plan, a target of € 18-22 billion in deposits

You may also like

The October quotation remains unchanged, and there is...

iPhone 12 Pro and other old models update...

Pam Panorama, a 100 million plan for the...

Social media sector fell, Snap fell more than...

From factories to schools: in Sardinia one protest...

Is the Tesla Model 2 really coming?Musk Says...

Another blockbuster new product of domestic hair dryers

Is the Tesla Model 2 really coming?Musk Says...

U.S. stock changes | Social media sector fell...

Cgia: “70 billion needed to save the country,...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy