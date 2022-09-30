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See also China Banking and Insurance Regulatory Commission: Preventing and resolving financial risks and achieving new results