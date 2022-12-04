ԭ⣺Ϸ˾Ρ άΡͶʵһ Ĺ˾oụ£
Đҵķчҵʱѽф֪Ϸά(300418)ԭҵУДͶҵУъͶ3ԪְֵeǣͶʱĹ˾ό¡
DͶҵ:
124.
άһһҵϷҵΪ֪OperaΪŷøʢĻƷƣҵҪŷޡͶǵ罻ƽ̨Star XҵҪǡжŷޡгƶϷƽ̨Ark GamesҵҪŷǡ0̨ȵΪ
ȫ۾òı£άҵ»ʾά2021ʵӪҵ48.5Ԫͬ½10%15.47Ԫͬ½69%2022ǰȣӪΪ33.98Ԫͬ½4.7%Ϊ7.87Ԫͬ½64%
ʾά쵼˷ֹ³콫˾ԴͶʰ飬Ͷҵƻƶʵʩ۽ԴͶĿȷ˾˳ʵͶҵ1+1ҵ滮徂쵼˾Ļҵ飬쵼ҵ AIGC Ԫηչ
άʵʿ˹ԴͶҵĳŵδ˾»ͬ⣬˾ʵʿǻԲòκԴ漰ĿһгͶʣ˾ǻ˫ͬⲢȷϣ系˾»ͬǻԿɲԴĿͶʣ˾ͶʵȨ
30 Ԫҵ
άƣ˾ԳӪҵֽάֳ棬˾ӪҵֽƣȺͶֽεΡPonyAi١ȤꡢGrindrDADAһϵл㹫˾Ϊ˾Ͷʻر˹˾ҵ
Ͷʶ άȷʵİ202058 ¢ ά˾ȫӹ˾Ϊͨϻ˺ͻ˷ıػ ۲ҵͶʻϻҵҺϻһڣ¼ơ ҵ𡱣ļʽ30 ҪңͶ7 ꣬۽ӲƼҽƽ ҵҵҵᴗ ҉ңУУУУ
ƣƣάҵ滮ΪһҪƽAIGC Ԫҵʻ˾ڲⶨAIGC Ԫķչ·ͼƻ510ڣҵAIGCԪʱAIGCﴫͳɷʽ
һ棬ҪȫġץσĐʻĻᣬͨġͶҵġ־ἼŶӺڿһĞţ磬នĵƻΪ˾ڷчµ㣬чҵΣΪȵДгмֵĹс
άƣȥ꣬˾ͶҵŶĞҵӹ2쵽ͶʵܽᣬѾӴͶһġĿġͶ˴飬Ϊ˾ាថͶш
ͬʱάʾĿǰzҵڶڻļҲڼƻУԤƽ2023ĩĿģ30ԪңļɹΪ˾Ͷҵע볤ʽ
3ԪͶ̷D:
˾ԴͶҵͬʱάͬʱ˵һ3ԪԴͶʡ
ʾάȫӹ˾ȨͶโ˾˹ŵڴҵͶACT˾ֱʽ2.2ԪҺ8000ԪΪʣԱ̷ԴƼ˾ʣ¼ơ̷Դ̷Դ60%ĹȨ ˾Χ
–
ʾ̷Ğ202210£Ảʽ1600ԪӪҵѣعؼϣϵͳ㲿켯ɣܵعϵͳʹܵвϵͳ뼯ɵȡŶӺĳΑ˾Ϊҵ廪ѧ֪ѧĲʿӵпЈĶⴢܵϵͳ
άƣ̷ĝɶ빫˾¡¡ּΑֹ5%ϵĹɶ䣬ڹϵļܻѾɹ˾бϵ
ڴ˴Ͷʵren άָ˴οعͶ̷Դʹ ̶心ŶӺʵƻǹ˾չԴͶҵһΪ˾ڳԴĳͶʴ˷Ϊ˾ڷչµ㣬˾ڷչ̶ο