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See also Hydrogen production from renewable energy has huge growth potential, hydrogen production from waste opens a new track