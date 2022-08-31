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See also  Natuzzi presents the plan at Mise: production in 5 sites, over 2 shifts and 315 incentivized redundancies

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