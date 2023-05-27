AIʱĳAPPʲô – OFweekͨ

| ֮
༭ |
525
ٶȼֲáٶƶ̬ҵȺ for MEG ־οڻȫ֡˰ٶƶ̬±仯ᵽٶȽڴģͼAI ԭӦõ˼άʽعƶ̬ÿһƷµʱн̬
“AI”
Ʒ²飬AIԭÖõĳ֣Ԥʾ˹ܽعƶʱvƷշ٣APPٰHšÿƵȲƷΛzδ“¶”AIԭÖ“New App”
δٶڴ߶˺û˽вٸ£ڲͨϣοܰȤ˵һһεĴϲϼٶȡ
ԣģAI “”ôƶ̬һعҪAI Сøren˿á
AIƶ̬
ÖָÖò࣬aєAPPȶǿܡ
Ʊʾ2023һȣٶAPP»Ѵｽ6.57ڣͬ4%
ûٶȲֻǼ“”ôۺ˿ѡʡҲ˰ٶAPPĳʵϣǿźĳͻƣٶAPPѼȻ˸λ
“”гһ֡
AIڴṩ¹ֺଷ֣ƽ̨ϵĹ֮ȫͨûκγ½Кɽʽ飬Ӷʹùͬȥȫ꣬ŁAPPƵû31%ֱûǳ2
ģƵƼ飬ٶAPP ֹϺûೡʱյΪźţǿûȤϵ⣬ӶȷƼ
κιӦöҪһѴսӦǧǧΪӦ㷺ȺرֻʹϲȺˣٶAPPƵӴСʽֻơ
⣬ͼҳƵҳС˵ҳȶֿɶѡǧǧ֮ٶȻܹṩεĶƷ
“+ģ”
ͬ“”һлгϴʻͨڡ˶Ҫ“”ĳƵơٶAPP“”˴ͼġƵʽݶƵʽ֡ĿǰٶAPPû˾ʱѾ25%
“
ڰặȳ֪ʶрҵ֣ʹðၷAPPΪûЧӵ“”ṩһһʵʱѯЭѯΪёAPPѾΪûģķѯƽ̨ƽ̨ϷʴѾͻ8000ÿ2000ûʣж2ְҵ֤ʦפһṩ
ЦӦʹ“”ص˴˽⣬٣APPÿͨƽ̨ѯ500Σͬ155%ȥһ꣬ѯ2ڴΡ
ѡĸĳͬʱ൱һֻ“”Ƶỿֱʱ˳µһÿ·ĿĵʱµηȣĴȡ
οᵽ“ᵈȶɵΛ⣬̬ϻš”ȥһ꣬ᵈȵ̵GMVͬ152%½û100%25%ᵉᵈȵ̵̼53%ȱỈǿĳеЦͬʱв“ƹ”һ廯̵ܵǱܡ
The
ƶ̬ϾAIعܣȤϰٶ¶δ
IaAIԭ
ٶᵽδǻһAIԭӦ“New APP”
ڴģӦöʣʵAIԭƶ̬AIӦ÷ֻ·һǻƶʱȻĲϵͳAPIAIԭ·
·֮ͣһȻԸɵĵ·ҲǽAIƷƶӦõAPIӿڣû””ο
磬ĳÖ“AIԭ”Ϊ˴û֪ĲϵͳWindowsiOSAndroid
ⲢǷ̽AIԭɡ
ΒοΡİΡҵУôһЩ“ey”Ʒ࣬ΪΡδĳʱ͵춯Ǵͳġʱȡ“ĵ”
Ŀ˳ӦµĳɱƣδԴרƶµȫԡܵȷ˲٣йгڱ̭
AIӦҲ쵱u——ChatGPTnew bing
ɫȫ˶յʹҲ¶ţΪڸnew bingҪеɵݴǱڷɷյ⣬new bingɵһݹ˻£ͨ϶ɣֱժ¼ҳϵֳϢӣǵ͵ĶάƽĵԵ
ڽϣnew bingֶֶ֧ԻҲChatGPTһ˹“ѱ”Ĺ̡ChatGPTŵapipluginnew bingϸ췽ҹ̷
ၢƶʱĲƷ̬ΪAIӦãʹΕnew bingܣӦõгҲnew bingһ㡣ֵկģʽҪǹ棬AIĸΙȻҵےͻ۲ǰȸڷGPTӦʱδOpenAIһȫԭ֮һ
AIԭѾǰٶȱƽ· ợҪAIԭٶҲòǴ⡣ĿǰгõAIԭӦMidjourneyͼpromptSEEDȹż Tan C˵
Դˣ110յ2022ٶCreateϱ˽ⷨͨٶоƬ㡢ֲ㡢ģͲӦòȫջ֣£ͨͨ⡣бƶʱоƬ㡢ϵͳӦò ֣µĲֹҪǿֲ㣬AIģԿչѵѧϰ֡
GitHubǰCEO Nat FriedmanΪ緶ΧڹAIԭĲƷAI GrantԻڴģ͵AI-native(AIԭ)ƷԤڣģɵڹŹ֮䣬ڲƷҪģ“”ҼģʹɶɵûʧɱѧϰصĹͨ;
2023 “ỈȽ”佱ϱʾһڲһ±4δļֽ10ӦòľֻζAIӦòҪĹȡõۡ
Midjourney
İٶAPP g
AI for everyone
AIӦõط㹻࣬ǳռͬʱҲѡ֢
AI GrantAI-nativeӦ÷UBEеķб˽AI罻UIɡchatbotmturk/upworkAIȡNew Appһ֣
推ٶϵNew App demoʾ书ٰ˽chatbotAI֡New AppʾԱƾ缡ʾ˽ԭеճ̰¹Ữճ̣ڽʶ“ٸУҰɱ”ĿնʣΪֽһع⡣New AppعǴ“ָ”κȵӰ˵2еͿѾһڪѺ顣
Ȼʾ͵ʱˣδչʾ̫࣬”˽”һȴ̲˺ֶ֡ճ̹滮ӦãĻıдȡͨ˵AI顣
ҪĲAI ټϿⲢ
New Appblit
ĹУٶAPPNew AppӱƶʱAIʱĸ˽ţӵԵĵ㷴еFile˲ȥӦ ҪӦˡ
ֻǣҪģ;ԼAIѧϰ䣬оƬNew Appʹ߿ŵAPIСģͻһвʣCûNew Appԣdemoص·̽ԶԶChatGPT 3.5ChatGPT plugin
New App
˵ҪʶAIԭӦõ˼άʽҪµȥعڵÿһƷÿһҵ
AIǷǵĹعιҵȻµʽ̭һˣҲ˻ڸʽĸλɾһˡAIģʹǵ“ͼ”ǶĽĽŶǶɱ
AIԭǷǷ˵д֤ӦʽûҲδAIƶ象ơԿ϶ǣǿѡӪʹᶶҪ¹AIԭ˼άģʽƶһתۡ
ٶΪת۵һǿٶAPPΪAPPҮһAIģΪؿʹÿ Ƽ䣬AIʱ“Ӧûع˱”ĵһǹ
ԭı : AIʱĳAPPʲô