Bitcoin Halving 2024: Explanation, Countdown & Halving Chart

(Block-Reward)Bitcoin Introduction3. January 20090 (Genesis-Block)50 neue Bitcoin (BTC)1. Bitcoin Halving28. November 2012210.00025 neue Bitcoin (BTC)2. Bitcoin Halving9. Juli 2016420.00012,5 neue Bitcoin (BTC)3. Bitcoin halving11. Mai 2020630.0006,25 neue Bitcoin (BTC)4. Bitcoin Halvingexpected on April 17, 2024840.0003,125 neue Bitcoin (BTC)5. Bitcoin Halving expected 20281,050,0001.5625 new Bitcoin (BTC)6. Bitcoin Halving expected 20321,260,0000.78125 new Bitcoin (BTC)7. Bitcoin Halving expected 20361,470,0000.390625 new Bitcoin (BTC)8. Bitcoin Halving expected 20401,680,0000.1953125 new Bitcoin (BTC)9. Bitcoin Halving expected 20441,890,0000.09765625 new Bitcoin (BTC)10. Bitcoin Halving expected 20482,100,0000.04882812 new Bitcoin (BTC)11. Bitcoin halving expected 20522,310,0000.02441406 new bitcoin (BTC)12. Bitcoin Halving expected 20562,520,0000.01220703 new Bitcoin (BTC)13. Bitcoin Halving expected 20602,730,0000.00610352 new Bitcoin (BTC)14. Bitcoin Halving expected 20642,940,0000.00305176 new Bitcoin (BTC)15. Bitcoin Halving expected 20683,150,0000.00152588 new Bitcoin (BTC)16. Bitcoin Halving expected 20723,360,0000.00076294 new Bitcoin (BTC)17. Bitcoin Halving expected 20763,570,0000.00038147 new Bitcoin (BTC)18. Bitcoin Halving expected 20803,780,0000.00019073 new Bitcoin (BTC)19. Bitcoin Halving expected 20843,990,0000.00009537 new Bitcoin (BTC)20. Bitcoin Halving expected 20884,200,0000.00004768 new Bitcoin (BTC)21. Bitcoin halving expected 20924,410,0000.00002384 new bitcoin (BTC)22. Bitcoin Halving expected 20964,620,0000.00001192 new Bitcoin (BTC)23. Bitcoin Halving expected 21004,830,0000.00000596 new Bitcoin (BTC)24. Bitcoin Halving expected 21045,040,0000.000000298 new Bitcoin (BTC)25. Bitcoin Halving expected 21085,250,0000.000000149 new Bitcoin (BTC)26. Bitcoin Halving expected 21125,460,0000.000000077 new Bitcoin (BTC)27. Bitcoin Halving expected 21165,670,0000.000000037 new Bitcoin (BTC)28. Bitcoin Halving expected 21205,880,0000.000000018 new Bitcoin (BTC)29. Bitcoin Halving expected 21246,090,0000.000000009 new Bitcoin (BTC)30. Bitcoin halving expected 21286,300,0000.000000004 new Bitcoin (BTC)31. Bitcoin Halving expected 21326,510,0000.000000002 new Bitcoin (BTC)32. Bitcoin Halving estimated 21366,720,0000.000000001 new Bitcoin (BTC)33. Bitcoin Halving expected 21406,930,0000.000000000 new Bitcoin (BTC)

