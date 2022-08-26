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现在，该项目已正式进入公共服务阶段，并扩大到14列火车，由Alstom公司的工程师在德国萨尔茨吉特的区域列车设施和法国塔布的牵引系统中心设计。它们由下萨克森州交通部购买，归国营的Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH（LNVG）铁路局所有，该局于2012年开始寻找柴油机车的替代品，并承诺从现在起只购买非柴油（氢燃料电池或电池电动）列车。

每辆列车只排放蒸汽和冷凝水，续航能力为1000公里（约620英里），预计在库克斯港、不来梅哈芬、布雷默弗德和布克斯特胡德之间的路线上，每辆列车只用一箱氢气就能运行一整天。据报道，EVB网络的旅行速度在80至120公里/小时（50-74.5英里/小时）之间，但列车的速度可以达到140公里/小时（87英里/小时）。

它们将在Linde位于布雷默弗德的加氢站每天进行加注，该加氢站拥有64个高压（500巴）储气罐、6台压缩机和2个燃料泵。未来计划要求通过 “电解和再生发电 ”在现场生产氢气。

据EVB称，目前有五辆Coradia iLints正在运行，其余的预计将在2022年底加入车队–取代网络上运行的15辆柴油列车，估计每年可节省160万升柴油和减少4400吨二氧化碳排放。

“这个项目是一个世界性的榜样，”下萨克森州州长Stephan Weil说。“它是 ‘下萨克森州制造’成功转型的一个优秀范例。作为一个可再生能源州，我们正在交通部门实现气候中立化的道路上树立一个里程碑。”

Alstom的氢动力列车计划并没有止步于下萨克森州，该公司还签约为法兰克福都市区提供27辆Coradia iLint氢燃料电池列车，以及为意大利伦巴第地区提供6辆Coradia Stream氢气列车，并为法国不同地区提供十几辆Coradia Polyvant氢气列车。该公司还在波兰、荷兰、瑞典和奥地利进行了运行试验。