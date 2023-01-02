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See also  Xiaopeng Motors: Delivered a total of 8,468 smart electric vehicles in September - Xinhua English.news.cn

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