ʿΪϢһӾмҿֻţҵΣ
22Ŀϵ25㣬Ϊ20079ˮƽ
Ϣydӵ̣ʱָΪ1.63%
22Ϣ25
ΪĻο飬Ŀϵ25㵽4.75%5%֮䣬Ϊ20079ˮƽڵ췢УʾһΩσʵġΑ㹻ϸĻͨʻָ2%ĳĿꡣ
ҮǰϣϢǵнръڸʻ£ЩצȯȽڲƷֵˮȥ3Ϣ9ΣۼƼϢȴ475㡣
ͨѹ
ѡϢ
˰ʾϣ ˰ʾϣ 仯 ϯ̬ ϯ̬ ڱ ҫʱӿϣ ҫʱӿϣ һ ھ ա ա ա ա у у у ԥʽ 5.25%֮ 䡣 ڻټ ϣһρ̬ȵ ת䷴ ӳ ر ղ
ϢӰ
yɴ
ָ25 㣬 һ ߸ߣ ߸ߣ ߸ߣ ϯŷ ϯŷ ȼ̫ ߣ ⣬ щʱƣҵŀǰ ǵ ǵ ߴ ն ȼ 棬 棬 ֻ ӿ йдӵ̣ʱ ָ ϊ 1.63%500 ϊ1.65%ϊ1.60%
ͥծ
322ձμϢÿʲʷ¸ߣͥծڷվʾÿѾﵽ20.4%Ǹվ¼ʷˮƽĵʾ46%˱ÿծһǰ39%
֥Ӹѧȫоĵһ鷢֣35%˱˵ǵļͥծһǰ黹֣10ԪͥУԼÿ10о4˱ʾǵծˣ10ԪͥУһԼΪ1/4
ۺ»硢
ȹ۲
һֲ֡иϢ
4.4
department
աʿŴһϵСס粨֮УϢΪȫ 㡣
ȻֵǣȻּϢĲԣһȴƺѿʼзˮЖчочоǰ̫ǿּoАхɶ̱-здокеп֡сʱƳȫµĹοжʼƻBTFPֱͬεϢඹ࣬πͨBTFPʵܹģΛΪ 4.4Ԫ 仰BTFPֻһʽ 4.4Ԫɣş¹ư4.189
ƳBTFP¹
ӡ
312գڹкǩнѸٳֶףƳһȫµĹߡжʼƻBTFPȶṩߴ250Ԫ֧֡üƻծѺ֧ծȯծΪѺһĽͨһƻСٿծȯͻ
һߵĺճνǡϡķʿΪһڶڻˮϱٴοӡְְ֣֡ߡ֪ҵءΪչ˾߰ʾٴӡԷֹ٣ͨ͵źš
һώ͵ƳBTFPµ˹ṡֱͬӽϢֻ°װһ£ڻˮָͨծȯѺǰгֵƱֵBTFP upѺƷֵΪƱֵ
һܼͶ3000Ԫ
ИСс
BTFP⣬ſִڽʹִڽʲծʾ38յ315һʱڣ4.75%ҵ1648Ԫʷ¸ߣͻ2008Σʱ1100Ԫֵ
1648ԪУ1528.5ԪмͳΪІ֧֣119ԪǰаµжʼƻBTFPġ⣬ч˾FDICṩ1420ԪĴʽϼƹģѴﵽ3068Ԫ
һܽͶ3000ԪʲôأļΪȥ6¿ۼ6000ڵۻ롣бƣдľأûѡensԣĲһּϢһˮ
ɶ̱-ż
R
ϢȫZӰ
÷Ż
ϺͨѧϺѧԺںϢĿǰͨʽʵھõǻӰ sһԱȽϳҷȱȽϸ θļϢ̣ʵϵ÷Żе˰ϰպյ
ͬʱʵʩϢһϵнĻ鈀
чыҽܳ
йͶоЖЖϢгͷчыңǾùģСýṹҵ̬һĹܵĳȽϴĳ̶Ƕʵ徭ûǶĽċͻǷŴЧӦ
Ͷты
йϯѧ±й͵ĻָͽгһţʲͶԺͱԡʽٶȽȥԼӿרҵͶʻʾгڿйʱгͶǰȫͶ༖ͶйҲʹδʲȫеıأйȫ ྭеĵλƥ䡣
9μϢ
2023 322
Ϣ25㣬Ŀϵ4.75%5%֮䣬Ϊ20079ˮƽʿΪϢһӾмֻţҵΣ
2023
21
Ϣ25㣬Ŀϵ4.5%4.75%֮
2022
1214
Ϣ50㣬Ŀϵ4.25%4.50%֮
2022
112
Ϣ75㣬Ŀϵ3.75%4%֮
2022
921
Ϣ75㣬Ŀϵ3%3.25%֮
2022
727
Ϣ75㣬Ŀϵ2.25%2.5%֮
2022
615
Ϣ75㣬Ŀϵ1.5%1.75%֮
2022
54
Ϣ50㣬Ŀϵ0.75%1%֮
2022
316
Ϣ25㣬Ŀϵ0.25%0.5%֮䡣201812״μϢ
α༭ޣ