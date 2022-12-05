ԭ⣺STʵ rͨšƭֲ1000
֤ȯʱ
ǣAг900ڡרͨšƭ֣Ļع⡣*ST˼׳*STΪ桰רͨšյгȸ֪areһұִĹ˾STרͨšƭ̷ֱҲˮ棬ȳڼֵСj
ST124 乫裬˾յй֤ex ȸ֪飬˾Υʵ£δչ足¶ʵʿˣ20192020ȱ롢2020걨δֵ֤ST debate 300Ԫʵ debate 1000Ԫʱ动ζ³θdebate 200Ԫʱβּ
ʵ
ȸ֪项ԭST롰רͨšƭֵľ·ԼĻʵʲٿع˾ֶΡ
ST124¶ġȸ֪areaʾ˾ʵʵ
2019 15գST﹫棬˾ԭعɹɶΰͶʹ˾еĹ˾28.23%ɷѹϺҵչ˾(ơϺΡ)£˾ʵ˱ΪΡͬʱ˾2019ȱ桷͡2020ȱ桷¶Ĺ˾ʵʿ˾ΪΡ
鷢֣ʵϣϺεķԼϺδSTȨΪSTʵʿˡSTδչ加ʵ¶ʵʿˣټء
ǡרͨšƭֱĲ̷2021530գϺͻ87ԪӦ˿ף˺һרͨҵΪӵó縡ˮfile
ȥ7£֤ȯʱ900ڡרͨšƭ֣˲ٵ 13й˾ᵷȵح֯900ڡרͨšƭִ£ơAʷʽƭ֡֯͡
ֵעǣĻֹɷݵĲַ˾Ҳʹá
*ST1119¶Ԥȸ֪ʾ*STйǰ֮¡ ָ飬ͨ÷ʢ600ɣͨγ270ɣϼƳ870ɣֹɱ13.96%ʢδ超ʵ¶Ȩ
*STУΪֹɷݵΣSTԭʵͬ
10й˾ƣSTҲRob
ʾ2013꿪ʼΪƹ˾ˮҵרͨѭҵ,ҵ漰رͨŲƷδۣҲʵнá2017꣬ŶڹڽرͨŲƷԭ壬ȻѡҪʱͨƬģսҵѭ
20191£ͨΪSTʵʿˣѭרͨҵSTϺǵͨͨſƼ˾ǵͨͨſƼ˾ΪѭҵĹ˾ִʽؼƷܡһרͨż˾ͨſƼ˾ͨϢƼ˾Ϊҵͨ˾ʽ˺ͺͬתķʽѭóףȡ1.5%2%ͨѡ˾ƣΪSTĹSTרͨŲƷװҵƬҵγɱջ
In 2019, 2.47% was earned at 2971.88%.
2020 ȣSTͨרͨҵϼ 4.89% 1.03% 146.09% (151.08%)
201910£ST2.25Ԫ8ֽчϺ7100%Ȩ2020꿪ʼΪڸļֵɶЗҵ鲢Ϻ7忪чģϵҵST2020ĩڽֵʱδֵ7580Ԫր¶ܶ107.05%(ַ110.70%)
ʱSTﶭ³ȸֹͱ⣬Ҳȳڴϡ
ȸ֪areaʾΪʵʿˣָ֯ʹSTδ up¶ʵʿˣ20192020 롢нʵ·Σɡ֤ȯһپʮڶ˵Ŀعɹɶʵʿָ֯ʹΥΪ·εġΪ֤议磬1000Ԫ
ҹ˾
ĿǰרͨšΡȥ1ʱ䣬10רͨҵAɹ˾顣ST⣬*ST˼׳*STǰ¶гȸ֪areڡרͨšƭֵĸĻг
122.
ȸ֪顾ʾ20162020꣬*STչרͨšҵựҵڼ䣬*STֽ2016רͨҵרͨҵΪ٣ǰպͬ超αɹ⡢⡢ȵ食ûרͨҵƥԴ롢УֱӲ Salty רͨҵʵʩ*STʱθṹ־x7ˡ
⣬桡ȸ֪area*ST5궨ڱټء20162020꣬˾ۼӪҵ512.25ԪۼӪҵɱ443.52Ԫۼֶ59.36ο
*STǽểამͨҵAɹ˾ҵმ൱֡2015꣬*STɶϺͨѶ100%Ȩчɴ㡰رͨš֮*ST½ч˳ųеȶҡرͨš˾20162020꣬*STֵرͨҵաӪدўΛ60%Λ90%رͨšȻΪҵərͨķġrͨšУͨ˴תSTĵr
1119а1122г*ST˼׳Ⱥ¶йԤȸ֪顣
֤϶*STͨ˾ӹ˾ǩٺͬչҵȷʽ20162019ۼӪ3.42Ԫ1.87Ԫ˼׳20172020꣬ͨsalty רͨĶҵ4ʱۼ15.81Ԫ5.21Ԫ