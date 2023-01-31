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See also Peking University Pharmaceuticals (000788 .SZ): Cefminox Sodium for Injection and Meropenem for Injection to Win the Bid for National Centralized Drug Procurement Peking University Pharmaceutical_Sina Finance_Sina.com