Home » ǳ۵Ԫ棬Ӧϴ – OFweek VR
Entertainment

ǳ۵Ԫ棬Ӧϴ – OFweek VR

by admin
ǳ۵Ԫ棬Ӧϴ – OFweek VR

“I love youδ׿ڱ”

——ǳϴ˵Ļ

Instagram

ǳIGụỪҪ齨“”

Ԫ ڼֵ

Лǰǳ4IG˺ţһľҪļ“лʺ”web3.0˲šԭǣ“ĵĵӰĳ̶ֳǷԪġԪNFTΪһµģʽ”

ǰMeta˾FacebookInstagramûǵǮеNFTʲͬʱIGΪ100Һ͵֧NFTܡ

Ȼүѡ IG ػƽ̨ԭ֮һظʱǳIG˿108΢ǧӦòһ졣ǣȦ۲ǳ۵ҪĿģȤ㣬NFT

NFTŵ⼴ֲƷNFTԸߵƷȷϰȨٽ߾ãݼֵӶĸԱNFTǿҵͶԣֻһʱϷ

NBAǿ18NFTΪͷ

.

ֻϧԪҲͬǸ拿桑һȱNFTĿֵ˷мۡԪĸųϣѱΪڼֵMETA˾ڲϲԱʿֱӲóԪ along ţ˲ˣҲˡ

˽ϸڿĶִֿͷѪ91% Ԫ泴ǽˣͯƭ˵ģʿԱ׿Ԫ coffin˷ʱֲ׬Ǯ

Ϊг仯̫죬“Ƹ”ǳ۲ûƳκԪصĲƷԼ˴һ49ļӸСûеʵˣֻfile

ΣԪһŵ㣬ΪǴһ׷ŷҵǳۡ

׿֮ĳ ́ĵ̸ѵүֻΪ ̸һ2 ̣ҸԸĲ2——Ϊ

ǳIGʽͼ

DAOȥĻÿȺиɵȨͨ׵⣬ܺʹһƷȻԪǳҵ˷򣬲С

Դ动ȣ㲻ȺڡΣһ˵J 裁л潮 ӶƿڡڵʱҪдõӰƷǼսϲ࣬νϼѡ

ƾŶΣٴζǻЦ

ϲǳ۵ĵӰྭŶִ˲ƣȻһ“񾭲“ŻһЦΪЩͷڿƲϸ֮ȴֿ⣬ùĳֽǶɫڲڣүӰǷȱĻľߵ߸пգԼ”񾭲“

ٸǡķһ겻һĴ칣ᵽΪΪι̵㣬һҪhang ǽѶϢʽѸٸı䡣ȤĴ⡢ʵ ͨƵƽ̨ý忴˰˰ٱˣóȻôû˼

ǳۣƵԣڴ و Ʒ ǰǳȰԼ ˡ

83 points 8.6 points

“ɲž”

ϴοƷƱڱ˫̵ġϲ֮2δӳWeb3֮ǰүʵѵߺܾˡ

ǳ۵Ƭϲ֮ҲǷӰƱ

ˣڴġڴǳµĵӰƷ听听ֹ֡֡ؽҪҲ£ͶOUTٲҷ⣬Ʀû˻ǳںǳʲôֲƷνԪFile

NFTʲкӰƷĴʲôͷ֮һʱ벻ġǣⲻԪӰ޹ء

Ԫfenһһ飬ʵĽϣֹNFT

Ԫ֮ڴͳӰҵ뵽ĻVRӰʽӰ˵ȡʲӦõĹУѾγVRAR㷨ǿ༼ĿǰѾ鱼˵ϡȱsumԣǡǡҪǳ˼rot

ǳСҪϵʽ

ȻĿǰүԪ 滹ûʵ风Ķˣǲүһδר룺βעתƵ棬ĽǶȴԪ棿

“”

һʼʡǳ۵һӰϴ“”᲻Ʊȥ

̡үѾɿڶϴʵУИƽӫĻΪ˿ܡܳڡѧ4УʹКʹ۳ۼ“ذ֮”в㹻˷ܡ

CGִ

ʵϣ˵2ѾͨCGɹô壨ϴʦ2021겡ţٴγ进裐ֳЧΥ͸СԱҲ⣬ɫԱϵTend ڵĵӰҵҲʲôTurn οչ죬ýɫַϻͯ

ս5ʩT-800ӰӾ硶ˡڶ·׶ļʱ¬·֣ﲻỈ

¶ԣӰCGҲһϵе⡣˻˵ͷȷʵڹݵġ˵2ϴʱҴŶƬ̡

˭޳ɣ˭ԣ

Ҫ֪ CGͶ׽ʵѹΑʱٴﾭɫ硶սһšеܶΑ˵·1994ǹΑ·ѩ2016ʱҵຈۻƬĻĲɡ

һ棬ѹԱٵӫĻʵ֣ܼСǳۺϴศɣ˵ȷ죬ǴCGһλԱö׽ϳ壬Ҫǳ۴ϷЧѶȿ֪ôЩνүȥǰɡ

ʵ

ǰãǳIGϺܽףԷҲӦ˸ֲ²⡣үҪΪܽݳվ̨ܽҪݡ2˫ܺMVȵȡ

˫ֻʲô Ѵӵ֪˶ȻԪ滰⡣ֽ˵ͪ”ǰ” Web3һֱƵȥ꣬ƳһԪռ 䣬־ѡ5DEMO ໨ɡ졢ǳԪǰԼһ״δɵظŦԼûɽֿռ 䣬ֵס

ǳIGܽף׻Ӧ̫

ٴζ rune ǳ ʹ ͽ õΪү

VR⽫ǻruneѶȲǺʹùصѳû䱦ڹϯۿ“ʳ“Ѧ裬ҿ϶շվʲô˵ţʳҲǲУ˵ interest

“䱦”ˣ2022619chû

ʳ

ֹʳ硶Ǳ벻оһаŶΡƷ֥١к¹ơΤСռػʱ龰ȵȣǳֵ̫VR֡ҲҪȫӰ5~10ӵ㹻

ȻǰIPµj¶ԣȡǷкõ顾VRͷԻ۾ֳʽӰżķչԽԽᡢֱҲԽԽ ᡼ֱֻֻʱ⡣

̸ĲǴVRϵӰһô£ĳʽ飬ùڽ뵽ү浱УΪеһӣֺͽɫҾ“¹ⱦ”

ڲ˶ӦVR/AR 豱Ӱ⣬ڱĵ۷Χڡ

֮ЩڴƷͬʱҲͷNFT㣿

ϣүʵ뷨ܱȱܸӿţЗ²ǲǵ“ϲ֮”

/ޱ֮צ

δбеͼƬơ磩

٭ı : ǳ۵٪棬Ӧϴ

See also  On Tuesday, in Turin 15 conferences, three exhibitions, lectures and a film review

You may also like

Two soldiers, two militants killed in Pakistan

Deputies work on avacances for disabilities

Riki’s personal studio was officially established and released...

Why the “great agreement” did not take place...

Minister Sangiuliano: “Dear museum directors, we don’t go...

Corrientes: they ordered the reopening of an investigation...

2023 IFSM International Fashion Star Contest Beijing Railway...

The Fountain of the Goddess Rome returns to...

Netflix: “El Eternauta” arrives, by the hand of...

Never tire of being with books

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy