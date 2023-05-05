άƾƵµ¼ʹSolid State Logic ORIGINģ̨_רҵƵ_

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Jonathan Leitersdorf and Ben Pundole have been appointed to the post
D&D/AVARC (Danny Ariel) Roger Darcy Roger Darcy
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