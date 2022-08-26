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https://www.midifan.com/modulenews-detailview-31214.htm
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https://www.midifan.com/modulenews-detailview-43927.htm
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Application Loop FA-08 Loop FA-08 V61MK2 Console
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Roland Jupiter-50 ƽߡҼְʱʹõ YAMAHA SY85 Roland XP80
KORG M1
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V61 USB
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Application MIDI Player Alesis Q is a MIDI player
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