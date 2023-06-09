ֻ 1 Ԥ 7.1.4 11 ֻ䣿ɼֵͥĶűȫ¼ңһѡƪ

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Required
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FLUID FX50
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һ8F8S 97dB SPLǱ30Hz
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14.8dB
Rune
(Ϊ3dB)
- Genelec 7050 ѹ -0.8dB
- Genelec 7060 ѹ 4.2dB
- Neumann Kh750 ѹ 1.2dB
- Neumann Kh810 ѹ 8.2dB
- ADAM SUB15 ѹ -0.8dB
- Focal SUB6 ѹ 4.2dB
- YAMAHA HS8S ѹ -8.8dB
- PMC 8SUB ѹ 6.2DB
- KRK S10.4 ѹ 5.4DB
Ԥ˵KRK S10.4ΪԤڵһѡ
3.ƵӦ
ISO 2969/SMPTE 202
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4.ָ
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