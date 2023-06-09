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ֻ 1 Ԥ 7.1.4 11 ֻ䣿ɼֵͥĶűȫ¼ңһѡƪ

by admin
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Required

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һ8F8S 97dB SPLǱ30Hz

һ10FC10S 100dB SPL Ǳ20Hz  ο127370ڵƵǱ19dB1dB,3000FC10SǺֵ

źǽFC10SĲűȼ֮ѹЗЗһЩ:

14.8dB

Rune

(Ϊ3dB)

  • Genelec 7050 ѹ -0.8dB
  • Genelec 7060 ѹ 4.2dB
  • Neumann Kh750 ѹ 1.2dB
  • Neumann Kh810 ѹ 8.2dB
  • ADAM SUB15 ѹ -0.8dB
  • Focal SUB6 ѹ 4.2dB
  • YAMAHA HS8S ѹ -8.8dB
  • PMC 8SUB ѹ 6.2DB
  • KRK S10.4 ѹ 5.4DB

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ISO 2969/SMPTE 202

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4.ָ򸲸

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