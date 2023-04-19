Home » Garth Richardson һڼͥҽ¼ – midifanǹע
Entertainment

Garth Richardson һڼͥҽ¼ – midifanǹע

by admin
Garth Richardson һڼͥҽ¼ – midifanǹע

Garth RichardsonʹFocusrite RedNetκεطʵ¼ơ

®ŵ˺͹ʦGarth RichardsonļͥҰװFocusrite RedNetϵDanteƵתʹƵӿڣùλ¸达ԱеOUTױʡ⺣һľïׯ԰ȻЦ˵Ϊ˻ȥһ̨

Richardson¹ڲڼ˻ļͥңһռӢĶķӣǺϿ¸绪ȫ2002һֱ͹˶Կҽۺѧ⣬װһDanteϵͳRedNet A16R 16ͨģӿڡRedNet HD32R 32ͨDanteתDigiLinkӿתһRedNet MP8RͨͲA/DתһRedNet X2P DanteƵӿںRedNet AM2ƵصԪϵͳܹڼκεط¼ƣ¥¼ҡֶҺСľݡ

Richardsonһֱڻ¼ͨFocusriteϵͳʵԼロ˵㻹ǵַɴֶӣLed Zeppelinڻ¼ԭĳƬ𣿡 ָ׿ˡָMick JaggerStargrovesׯ԰¼ƵġͿѻPhysical GraffitiרеġɫŮˡBlack Country Woman

˵Hòһ6ӵеķ䡣Ѿһ6ִɽһֱӵֶңЛ150Ө֡ĵطκεط¼¼ģ¼Leslie䣬үӿҽģһֱӵЖі̫Зˡ ڣͨRedNetãׯ԰κεطɵؽ¼ơFocusriteļҵõ˸ԡ

ۿҵĵ¼κۣû·ϵʧ̫ˣFocusriteļȫΒġ

Ƶϵͳʹã˵

RichardsonѧʱͿʼ׶׶Nimbus NineҹĸJackǼôѫ»ߣGuess WhoAlice CooperPocoBadfingerаھҺΪôҵĽ̸˵ҰְֹҵĿˣĴBob EzrinһPeter GabrielƬʱҿһֱڷۿ 15ʱһƷBob SegerġNight MovesΡڶʦõ1977ڰǿġԺ45ˣRage Against the MachineRed Hot Chili PeppersRise AgainstAtreyuBiffy ClyroNickelbackChevelle˵Ʒ

ǣ˵һֱ¼﹤һ塣Ҵ15һֱĹҴδ̫ ɼ12RichardsonᵽڷCarbon ĵļͥҡ2009꣬Bob EzrinԼƬˡʦּKevin Williams¸xu Nimbus¼ʹýѧԺһֺʹýѧУ

ĿǰRichardsonкܶĿŶӣЩĿ¹ƶܵڡ˵Devin TownsendһųƬֶӴ10ˡЩֶӳԱءӢӦһ¹ܵõطһǰ¥ǶжҪȥ¶Ӫǽκεط¼ơڹȥ޷ʵָ뷨

ֶûиԡÿ˶ʹͬĲÿ˶ʹͬ豸ͬ顣˵κһԭԣκйصĶƺѾʧˡûԲͬķʽ顣 ԴFocusriteϣͨµĹȥ¼ÿͻƷܹõһЩһĶ棨ợôãΪʲôǲĞȥأ

See also  Why are these 23 hot girls appearing in Drake's new MV? | Clothing | Spice Girls | Europe and America_Sina Fashion_Sina.com

You may also like

Ginori 1735, the relaunch also passes through the...

Real blue today: how much is it trading...

Donner releases D1, a sample drum machine that...

Lexus at Design week, the future is performing...

Recipe: rice pudding fit

“Mockingbird Meets Lucky Roulette” ROMAGO’s newly upgraded Imperial...

Tartan, the story of an iconic fabric from...

Llaryora: We have put Córdoba on its feet...

Blue dollar today: minute by minute of the...

Louis Vuitton Presents LV Signature Men’s Sunglasses Collection

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy