Home Entertainment GENELEC ֵ̨ʵƻáŷĵÜƬ֣һ㶨ġֵľ봴 – midifanǹע
Entertainment

GENELEC ֵ̨ʵƻáŷĵÜƬ֣һ㶨ġֵľ봴 – midifanǹע

by admin
GENELEC ֵ̨ʵƻáŷĵÜƬ֣һ㶨ġֵľ봴 – midifanǹע

ǡٴ͸۲ 8341 + 7360 ˡ


Һãӭ
what
GENELEC о̨

¼ʦʦˡӰָϷʦӵһͬıǩߡ׿׵ĲƷʹ÷뼼ɵСȦŶӺһǵĹ£ǵˡ

ʵƻáŷĵӰƬ֣
һ㶨g
ִľ

this

[00:00]
[01:45] Ӿ塶ַľ
[05:20] ߳ůˡ򵥡͡ı
[10:00] ֺϷرϣôģ
[12:55] ҪǣӰӾʲô
[15:50] Wow
[18:35] һôģС״̬͡Ũȡ
[21:40] 🦋
[24:40] Ӷٴ͸ţڵ֣ĵ͹
[29:30] 㶨ͬĵӰ֣Ҫǣ
[32:55] ӡӵСŶіʲô仯
[34:30] ӼҴô
[36:00] 䣬U
[37:00] һֱʹ䲻Ӹԭǣ
[38:10] ϸڸʱָ
[39:50] ѧִѡʲô豸
[41:40] ŶӳԱ˵
[42:35] ŶӳԱҰ˵
[45:35] ںͷ˿ĸ

ӰҵĴҵ߻ǹڣӦöйƷĳڡΧСʱΪʲôܵʲôãһġС״ֵ̨̬뵽лаҲһЩ

һλ൱Ծˣ۶Ⱥ͹ٴ͸ԼʹҼĶ塷֣Ŷӡ֮֡ǺЩĺͷȻͬƷαһһ㶨ģҲ֪ÜҪʲôΪһλ 8030 8330 ٵ 8341 + 7360 ʵûֻʹۣǰСʱϢۣ 50 ӵĲͺƪ̸


Tuesday

֣ѵǡҷ

ǴӡӾ塶ִ̡ȽϳĻ𣬵õһֵ̽Ļش𣺡У̤һҲѵġ˵һƬ֣˵ֻģ´ʦ Hans Zimmer John WilliamsʵûôѣѵжⲿƬӵַӦĸҪ㻨˼ȥĥȥԣҪ嵵ǻۺ

ʵһպõӡΪһɳճµĵӾ壬ɶȵġʵ塱Ϊ˴۵Ļ⡣ʵسִССİӽǼ¼ÿ룬崴£ жһϵйͨײ֣ɶȵġʵ塱Ϊ˴۵Ļ⡣ʵسִССİӽǼ¼ÿ룬崴£ жһϵйͨײִ֣۵۵ҪȷġԤ˵ⲿĻһǲ߹ǺǻǶǴôӪķΧȥ˼һµĶԣȥÿһɫѡĶҲ˼Լ

ľд֣УͦсġõĹУڴߺ͹ɫ֮غдֿܻ֮һ£ȵڶឥֿƬʱҵж졢ֻܺĳһķƫֿܾͲǡǾͻȥ


⣺һôģ

֣ҪĲѳֻעֱǷǷǳȥģǷǳЦȥģ˵ϣǳȥÿһƷܶȻͬҵҪֵǸС״̬رȥܡ˽⡣

etcΪůˡĺ߳ÿγֶṴһӮƷˡ̹ۡϵ˵ʵ㵥֣ͦģⲿǲɿ飬Ľࣨнɫ¾Ⱥӵһǲжΰ󡢶ˣϣܸܵʱȥǺܲ׵ģܹһЩ⣬Ҳ֪кܶˣȻŬȥܼ¡

Mr. LģںʱⱣССĲȺССĲ׼ԭǣϣڲӰ£һЩŸÿʵ

TheҪʵǰҪ˵Ļǵ


& 겿ӰƷ

Öʲôlá ÖʲôŨȡ

ҾʱͦµģӷԵĲǵЦ˵

ΪǿĸȾӰƬʹþ͸ӦϸáֱʵûжԴǵΪӰֵʱҾûжԴġ

ҲĵȵӰ͵Ӿ˵ڶгеְءһЩԭڶҪȥĻϢҪָһЩתƽŵʱҪһѡѹڵ˼ӻ֮Ƶ֮⡣

ƻöеһΡȦ֡꡷ϣвȷظִҪƪˡ


& 겿ֶƷ

һ 鲟ӡ Ŀ

ڲͬĹġƷʽ·ʽ֮䣬ѡȡʲôַنʲôĶǳֵǡıҾ֣Ҫô࣬ͼֶֻΣйĿùẶУܺӰƷ

ǳ˫̵Ŀ⣬Ļشϸ壬лͻǣнɫһţĵƵᣬ֮ǰȴ˰˰׷Ѱ͵ȴ˵ùŷٴ͸еġʤ㡷Ĵ˵ʵڿƵı֮źܶණվڹĽɫӽǣʱǺůҸģվڹڵӽǣ֪ɫܹһĻ٣ʱҶݣԱȻ˸УҷǳֵϧݺܵЩڵȴŨеŰЩӵ˭˵Ҫֱֳͨ

ϸ¡ʣ ȱٵĻС

Щ꣬ʼ䡣ڹ䱸8341 + 7360 2.1 ϵͳڼðһ 8330

һֱʹûԭ֮һУ׼ܡִ˵ӵȳĴ󴰻ʵ̫ҪˣҲӵѧװޣǶ׼ȷҪֱȽϸ˵ô죿ȻThe Ones ϵ 8341 ͬƵ䡢7360 䣬 GLM У׼׼Ĵ𰸡

Щʱûù䣬Чϵһ̿ʼҾͷͲûӦʱ̾UûɫЈƵİѿс̶ȫǲһ GLM ǡ׼ȷУ׼8341 7360 ޷ν˴ӵ͵䵵֣䴴ļ䡣

Щ괴ľ黹̵ᵽֻеƵϸڸḻǡʱֲŻ񡶾УЩֻиٻҲϸµĶҪã٣ҪٸǿùܷܲҪɫ״̬еλúϲʣоǶԶ̬Χû̫ŵȵȡЩϸ㶼ren̸ȥƺͱˡõļܹϸȫс֣ܹΪı֣ܹĺͶĺû顣

and 10 ˵СŶіæµŴȤɾ͸СһȻͬ¹£С



2.1 ϵͳ
GENELEC 8341 x 2
GENELEC 7360 x 1


Ŷ

2017 גĿǰְܵĳΑ 8 λŶӳе󻮡ʡֱ༭ȹ

΢@  @
[email protected]

̸
С·¡ְ

ߵ̨ݽͬ
Bilibiliϲŵ̨Ȳƽ̨
ӭĹe

ǰĹ

See also  Audi meets Milan, the re-design of the future on stage

You may also like

The opening of the 12th Beijing International Film...

China increasingly masters of electricity: Catl invests 7.3...

Hong Kong band Supper Moment: There is a...

12 Zodiac Horoscopes (August 11-August 17, 2022)_Interpersonal relationship_friends_work

Wanping Theater’s resident version of Yue Opera “The...

‘Friends’ Phoebe’s Lisa Kudrow Talks Lack of Diversity:...

Superheroes hide the shimmer of justice in the...

Producer: There will be no new characters in...

Fan-made DIY “God of Gods Ragnarok” PS5 console...

Marc Ruffano Marvel Universe More Creative Freedom Than...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy