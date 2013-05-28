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Meyer Sound °¶ Prytania 2013-05-28 10:00:0

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Meyer Sound °¶ Prytania 2013-05-28 10:00:0

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Brunetţȫμ Meyer Sound – Prytania – 35 to 70 years ago

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See also  Stonehenge, "swan song" of the Stone Age

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