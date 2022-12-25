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Moog Sound Studio 3 װ̽ Moog ĺϳ֮

by admin
Moog Sound Studio 3 װ̽ Moog ĺϳ֮

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Moog Sound Studio 3

Mother-32

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  • Ƶ13̣Step༭ģʽпѡ񡢾ͼstep
  • Ƶ/½ťѡ8ѡıƵ
  • ʱ
  • KB CV-5+5V
  • 0+5V
  • Эģʽ32step64λ
  • Įʽ
  • KBģʽУ̿ࡢת
  • Step

Ƶ

  • +/-5V
  • ǲ+/-5V
  • ΪVCLVCF MODѡ
  • ʿƣ1Hz350HzֵΪ600Hz
  • LFOCV base +/-5V
  • ʱ˥ʱı
  • ӳON/OFFڵASDADΪ
  • ⲿRU05Vɼ10V
  • EG0+7.5V
  • Disulfide 12.57x 4.21 Diodex 5.24
  • 3.5
  • ʣ2.8W

DFAM(Drummer From Another Mother)

DFAMһְģģֺϳ־֪MoogϳţҾ˵ġ˼ҵĹ֡DFAMΪִṩǿĶַDFAMĳڹܣḻĵӴɫͼֺеģƵͬʹ̨DFAM

  • Coffin G
  • ģ8ÿȵ
  • ƣٶȣʼ/ֹͣº
  • D2ǲ11ⲿƵ
  • Ƶοƣ+/- 5 Octaves (10 Octave Range)
  • 1/2//ⲿƵĵƽ
  • ˲20Hz-20KHzɵڵͨ/ͨ4PoleLadder˲
  • 磺VCO EG w/ ѹ˥2, VCF EG w/ѹ˥2, VCA EG w/ѹ˥2/
  • 1.59kg
  • 320mm x ߶107mmťx 133mm

Subharmonicon

Subharmonicon һְģ阴ĸϽģϳӵ6Ͷʱӷ̽г͸Ͻϵ硣SubharmoniconĶ֮ڣɶصJгҵ֫仙ϷϽչ ٿ֡ ƵӲ°װʼȻֱӰѻҲˡǳӲˣķΧϷ͵Ӱ֣кУĿء

  • Coffin G
  • ԴVCO 1, SUB 1, SUB 2 / VCO 2, SUB 1, SUB 2
  • ˲˲ͨ˲4-Pole (-24 dB/Octave)
  • VCA EG (Attack, Decay)VCF EG (Attack, Decay)
  • ģX2
  • Steps4Steps/
  • ӿڣ323.5mmӿڣ17LU 3.5mmMIDILook15
  • ӿڣ1/4TRS1/4TSԴӿڣKensington
  • 10.67h*31.93w*13.31dcm 1.58kg

Moog Sound Studio 3װ

ƵʾƷ︱һ㱻װġƴָﾟĸоǳȤｂԼ吱 ﾬƬڼչʾƵȫûԲõıš

ѧϰģϳһǿ�ζѧɵģ渽СϷͽֲģϳ֮õͬʱԼĽ̽ЩϸȤϰ˽Щҿģּͨķʽѧϰϳ֪ʶڳѧ ̶ԣһ ѬҲ Ǿḻĸ

Moog й̣ԱҰ籡

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