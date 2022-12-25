Moog Sound Studio 3ǺܺõĻ顣
Moog Sound Studio 3
Mother-32
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- Ƶ13̣Step༭ģʽпѡͼstep
- Ƶ/½ťѡ8ѡıƵ
- ʱ
- KB CV-5+5V
- 0+5V
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- Step
Ƶ
- +/-5V
- ǲ+/-5V
- ΪVCLVCF MODѡ
- ʿƣ1Hz350HzֵΪ600Hz
- LFOCV base +/-5V
- ʱ˥ʱı
- ӳON/OFFڵASDADΪ
- ⲿRU05Vɼ10V
- EG0+7.5V
- Disulfide 12.57x 4.21 Diodex 5.24
- 3.5
- ʣ2.8W
DFAM(Drummer From Another Mother)
DFAMһְģģֺϳ־֪MoogϳţҾ˵ġ˼ҵĹ֡DFAMΪִṩǿĶַDFAMĳڹܣḻĵӴɫͼֺеģƵͬʹ̨DFAM
- Coffin G
- ģ8ÿȵ
- ƣٶȣʼ/ֹͣº
- D2ǲ11ⲿƵ
- Ƶοƣ+/- 5 Octaves (10 Octave Range)
- 1/2//ⲿƵĵƽ
- ˲20Hz-20KHzɵڵͨ/ͨ4PoleLadder˲
- 磺VCO EG w/ ѹ˥2, VCF EG w/ѹ˥2, VCA EG w/ѹ˥2/
- 1.59kg
- 320mm x ߶107mmťx 133mm
Subharmonicon
Subharmonicon һְģ阴ĸϽģϳӵ6Ͷʱӷ̽гϽϵ硣SubharmoniconĶ֮ڣɶصJгҵ֫仙ϷϽչ ٿ֡ ƵӲ°װʼȻֱӰѻҲˡǳӲˣķΧϷ͵Ӱ֣кУĿء
- Coffin G
- ԴVCO 1, SUB 1, SUB 2 / VCO 2, SUB 1, SUB 2
- ˲˲ͨ˲4-Pole (-24 dB/Octave)
- VCA EG (Attack, Decay)VCF EG (Attack, Decay)
- ģX2
- Steps4Steps/
- ӿڣ323.5mmӿڣ17LU 3.5mmMIDILook15
- ӿڣ1/4TRS1/4TSԴӿڣKensington
- 10.67h*31.93w*13.31dcm 1.58kg
Moog Sound Studio 3װ
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ѧϰģϳһǿ�ζѧɵģ渽СϷͽֲģϳ֮õͬʱԼĽ̽ЩϸȤϰ˽Щҿģּͨķʽѧϰϳ֪ʶڳѧ ̶ԣһ ѬҲ Ǿḻĸ
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