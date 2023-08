Netflix Premieres ‘Depp vs Heard’: Exploring the High-Stakes Defamation Trial and its Impact on Hollywood

Netflix estrenó el 16 de agosto “Depp vs Heard”, una serie documental que destaca el papel de las redes sociales en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard en 2022. Esta es un resumen de lo que sucedió en lo que pudo haber sido uno de los juicios más mediáticos de Hollywood. Depp, quien conoció a Heard en 2009 y estuvo casado con ella de 2015 a 2016, presentó una demanda por difamación de $50 millones por un artículo de opinión escrito por la actriz en 2018 en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue mencionado en el artículo, el actor afirma que le costó papeles lucrativos. El juicio, que tuvo lugar en Fairfax, Virginia, estuvo marcado por acusaciones mutuas entre los protagonistas de “Pirates of the Caribbean” y “Aquaman”, con referencia al uso abusivo de alcohol y drogas por parte del actor, y donde ambos niegan haber ejercido violencia física, aunque han reconocido las discusiones y el deterioro de su relación. (Crédito: Jim Lo Scalzo/POOL/AFP/Getty Images) Las acusaciones cruzadas entre Depp y Heard Depp fue el primero de la ex pareja en declarar, donde testificó durante cuatro días. Una de sus declaraciones más relevantes ocurrió después de que se reprodujera una grabación de una conversación entre ellos en 2016. Allí, Heard expresó su preocupación por recuperar su reputación, después de informes de prensa sobre abuso en su relación, y en un momento se escuchó que le dijo a Depp: “Díselo al mundo, Johnny, diles: ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy víctima de violencia doméstica'”. Cuando terminó la grabación, el abogado de Depp le preguntó cuál fue su respuesta, y él respondió: “Digo sí, lo soy”. Cuando se le preguntó sobre las consecuencias de su abuso de alcohol, Depp afirmó que la “única persona” a la que había maltratado en su vida era a sí mismo. “Señor, si alguien tuvo un problema con mi consumo de alcohol en algún momento de mi vida, fui yo”, dijo. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, dijo Depp, quien también se refirió al impacto que tuvieron las acusaciones de abuso en su carrera: “Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo”. Heard declaró después y testificó durante varios días. “Me resulta difícil encontrar las palabras para describir lo doloroso que esto es. Es horrible para mí estar aquí durante semanas y revivir todo”, dijo al comienzo de sus declaraciones el día 14 del juicio, en el que relató varias ocasiones en las que el actor supuestamente la golpeó e incluso la agredió sexualmente. Uno de los incidentes, según la actriz, fue cuando le preguntó sobre un tatuaje que tenía en el brazo y él respondió que decía “Borracho”. “Me reí porque pensé que estaba bromeando. Y ella me abofeteó”, afirmó. Después de la supuesta agresión de Heard, ella dijo que Depp se arrodilló, lloró y se disculpó, diciendo: “Pensé que había alejado al monstruo”. “Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo”, dijo Heard, quien también declaró durante el primer día: “Él fue el amor de mi vida. Pero también fue esta otra cosa. Y la otra cosa era algo horrible”. En su segundo día de testimonio, Heard declaró sobre presuntos actos de violencia física, afirmando: “Nada de lo que hice lo hizo dejar de golpearme. Nada. Intenté durante más de un año, tal vez dos, simplemente no responder físicamente, no responder verbalmente, solo mirarlo fijamente, intentar congelarme, intentar ir a un lugar diferente, luego intentar agredirlo verbalmente, intentar amenazarlo con llamar a la policía si me volvía a golpear”. Las acusaciones sobre el dedo amputado y las escrituras en sangre Depp declaró que, en 2015, su dedo se cortó por el cristal roto después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka. Ella buscó atención médica, pero dijo a otros que se había lesionado golpeando una puerta para no “meterse en problemas”, según su testimonio. La actriz, por su parte, afirmó que Depp la agredió sexualmente con una botella de vidrio, diciendo que no sabía si la botella que usó estaba rota o no. Heard declaró que Depp le dijo que la “mataría” durante el curso del ataque y que luego sintió dolor en la zona, sangró y también tuvo cortes en la planta de los pies, entre otras lesiones. Heard declaró que en algún momento poco después de la pelea, cree que Depp usó su dedo ensangrentado para escribir y dibujar por toda la mansión en la que se hospedaban. “Estaba claro que estaba loco. Escribió con sangre en una almohada”, afirmó. El impacto “catastrófico” en la carrera de Depp En el centro del juicio, además, estuvieron los impactos en la carrera de Depp. Jack Whigham, el representante del actor para acuerdos cinematográficos, testificó que Depp comenzó a perder trabajo después del artículo de opinión de Heard. Whigham testificó que Depp había cerrado un acuerdo de $22.5 millones para la película “Pirates of the Caribbean 6” de Disney, pero que después de que se publicara el artículo, Depp no hizo “ninguna” película de estudio. “En cuanto a Johnny, (el artículo de opinión) fue catastrófico porque provenía de un relato en primera persona, no era de un periodista o alguien que lo observaba, provenía de alguien que decía: ‘Esto me sucedió'”, dijo Whigham. Batalla de expertos El juicio también involucró una “batalla de expertos” convocados por ambos lados, explicó la abogada penal Sara Azari a CNN, “lo cual es típico de un caso de violencia doméstica”. Por un lado, el Dr. Curry, contratado por el equipo de Depp para evaluar psicológicamente a Heard, afirmó que la actriz no sufría de trastorno de estrés postraumático sino de un trastorno de personalidad. Posteriormente, el Dr. Hughes, convocado por la defensa de Heard, afirmó que ella sí sufre de TEPT relacionado con el abuso que ella denuncia. “Esto se convierte en última instancia en un problema de credibilidad, el jurado tiene que ver a estos dos expertos y decidir quién tiene la mejor ciencia, quién tiene más sentido, quién es creíble en la totalidad de las pruebas que han escuchado”, explicó Azari. La lista de testigos incluyó, además de profesionales de la salud, personas que administraban las propiedades de Depp, como su isla privada en Las Bahamas, varios oficiales de la Policía de Los Ángeles que respondieron a llamadas, guardaespaldas personales del actor y el abogado general de la Unión Americana de Libertades Civiles, Terence Dougherty, entre otros. El testimonio de Heard Amber Heard terminó de testificar en el examen directo a mediados de mayo, después de una semana de receso en las actuaciones. Cuando los abogados de Depp interrogaron a Heard, ella habló sobre el artículo de opinión que era el centro del caso. Dijo que no quería que el nombre de Depp apareciera en el artículo, originalmente escrito por la ACLU, pero que accedió a que se publicara en su nombre porque creía en la necesidad de crear conciencia sobre los temas planteados en el artículo por opinión. “Cada palabra es verdad”, dijo Heard. Además, Heard testificó que el uso de drogas por parte de Depp y el presunto abuso físico la llevaron a solicitar el divorcio en 2016, después de poco más de un año de matrimonio. “Sabía que si no lo hacía, probablemente no sobreviviría, literalmente. Tenía tanto miedo de que las cosas terminaran realmente mal para mí, y realmente no quería dejarlo. Lo amaba, mucho”, dijo Heard. “La violencia ahora era la norma y no la excepción”. Asimismo, Heard declaró que no quería formar parte del juicio que la ha obligado a revivir experiencias dolorosas y personales que había tratado de mantener en privado. “Tengo un bebé, quiero seguir adelante. Quiero que Johnny también siga adelante”, dijo Heard. “Solo quiero que me deje en paz”. El veredicto Después de seis semanas de juicio, a fines de mayo, el jurado de siete personas en Fairfax, Virginia, encontró a Amber Heard y Johny Depp responsables de difamación en sus demandas mutuas. El jurado otorgó a Depp $10 millones en daños compensatorios y $5 millones en daños punitivos. Mientras que a Heard se le otorgaron $2 millones en daños compensatorios y no se le impusieron daños punitivos. Según el veredicto, Heard difamó a Depp en tres declaraciones separadas en el artículo…

