ֳPink FloydԻƷķ˿Saucerful of SecretsֶϵóԸˡSaucerful of SecretsֶPink Floydϴʼ˼Nick Mason2018꿪ֶȡPink Floydרı⡣Masonͬ硶EchoesTime͡One of These DaysЩƷ
ֳPink FloydԻƷķ˿Saucerful of SecretsֶϵóԸˡSaucerful of SecretsֶPink Floydϴʼ˼Nick Mason2018꿪ֶȡPink Floydרı⡣Masonͬ硶EchoesTime͡One of These DaysЩƷ
WavesݷMasonFOHʦSteven CarrμӹQueenֶRoger TaylorGoldFrappChris Rea˵ѲݵѡWavesԽFloyd̨֮ԭ
Carrֳݳ豸Waves/Avidṩǿ֧֡УWavesΪAvid VENUE S6L̨һлɲڲС˵
еWavesS6Lһַǳյķʽʹܹ¼һҽֳֳֵĴˮƽȫɶѵĻ豸WavesֳϵͳӳٵܼͣشĲ۳ΥʵĳЩЧʱ֮ơ
CarrAvid S6LʹWaves SSL G-Master ѹ
ΪҽֳʱWavesǳãڴʱʹWaves˿ֳʹͬǷǳġʱֱʹȫͬԤ Clothes
ĿǰʹõǴһStage 64ܵAvid S6L 24D̨S6LWSG-HD Waves SoundGridӿڿֱ̨ Waves Extreme SoundGridӡͨ AESLake LM44ƵԴPAϵͳľ⡢ӳٺ͵ƽǳû豸ϲĹʽAvid̨˳FOHϵͳмɵ WavesãԱҪ
һΪѲݻʱҲҪ˷һЩսֻ̬ȻҪʱҲҪNickֶѲбݵPink FloydġEchoesȸʱһлĶ̬Χ⣬̨оɡʽּ֮ûκιС
ԣٵҪshսǼͲвҪĴʱWaves SSL G-ChannelеչѡͷǳˡǺٰľ佨ģÿͨ϶EQ̬ɫڡҪͨĹģѹԶ Oil˵ǲɻȱġһWaves Primary Source Expander (PSE) The
Carrÿͨ϶Waves SSL G-ChannelԽEQ̬ɫڡ
һǱѲʹõļࡣֻƵɫ͵ƽ졣һ㲻żֵɫEQƽֱֻһЩº͵ĸͨȻһѹȥÿĸoőͨʹH-CompѹΑ֮ĵƽȶH-CompǳûôUBEкܶѹࡣϲĸ/ʪϹܣһὫвѹ
Ƶ١CarrEQɫWaves H-Compڸ֮䱣һµĸоȶĵƽ
hӱ’C6ѹƸֲƵʣÿÿƾҵĵƽ仯C6ҲǸ䣬Ҳ١˽ѹ⣬һϲĲҵĵĺͱ˹ڻĵƵͳͷΧϡ
гeĻһWaves API 550Bҵü˵з١öÿζҵIR-LiveǳɫΪΕΛӦۺҵѡӳєWaves H-Delayӳ
ButonPink FloydֳʱҲõ Waves Abbey Road Reverb Platesģ Abbey Road¼¼Pink FloydרʱİʽЧ
Carr˵
ַʽʹWavesôܶ࣬ȣ۲ҪģWavesS6L̨켯ɡAvidУĞӿ̨ĲܺͿĻϲ鿴ʲдаӰĹеľ衣ʹҵĴּו֣һвʽɡΪ WavesƷʼãۿȫʹ豸/ת·ӳឨǱڵ¹ϡхFOHញាܺͽӿ䣬˵ˡ
чܷǳҪÿһɵطҪκοа̨κһֻ ᴡᴏᴇ°ťɽб༭ѡкûЗӳ䵽̨ıϡֶ˵̫ˣҪȻʹòܻе鷳ӳٵӿɲ棡ӳǳҪϵͳ
Carrܽ
ѲݻֹģĳأҲ⣬öô֣Զ֪Լʲôһնǿϵͳز١һϵͳÿݳлĻȷԺʹԼˡ
Nitrogen Ƶҵ֧
www.waves.com